Įdiek Lightdash vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo BI platforma, paremta dbt, kuri tavo duomenų modelius akimoju paverčia prietaisų skydeliais ir diagramomis.
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Ką gali kurti su Lightdash
Lightdash yra atvirojo kodo verslo analitikos platforma, sukurta veikti natūraliai su dbt (duomenų kūrimo įrankiu). Užuot iš naujo kūrus metrikos apibrėžimus BI įrankyje, Lightdash nuskaito tavo esamus dbt modelius, testus ir dokumentaciją, kad automatiškai sugeneruotų tyrinėjimo sąsają ir metrikos sluoksnį – išlaikydama analitikos logiką versijų kontrolėje kode, kur jai ir vieta. Komandos gali kurti ataskaitų sritis, vykdyti ad hoc užklausas ir planuoti ataskaitų pristatymus, nedubliuodamos darbo, jau atlikto jų dbt projekte.
Skirtingai nei bendrosios paskirties BI įrankiai, Lightdash „tiesos šaltinio“ metodas reiškia, kad kai dbt modelis pasikeičia, visos juo pagrįstos diagramos atnaujinamos automatiškai. Savarankiškas Lightdash talpinimas suteikia analitikos komandoms visišką kontrolę jų duomenų infrastruktūrai, nenukreipiant užklausų rezultatų per trečiųjų šalių debesų platformas.
Pagrindinės Lightdash savybės
dbt-native metrikos sluoksnis
„Lightdash“ skaito esamus dbt modelius, testus ir YAML dokumentaciją, kad sugeneruotų tyrinėjimo vartotojo sąsają, taip panaikindamas poreikį iš naujo apibrėžti metrikas atskirame BI įrankyje.
Ad hoc SQL naršyklė
Vykdyk ad hoc užklausas savo duomenų saugykloje tiesiai iš naršyklės, o stulpelių apibrėžtys ir testų rezultatai bus automatiškai gaunami iš dbt metaduomenų.
Suplanuotas ataskaitų pristatymas
Nustatyk pasikartojančias prietaisų skydelio momentines nuotraukas, kurios pagal tvarkaraštį bus siunčiamos el. paštu arba Slack, kad suinteresuotosios šalys būtų nuolat informuojamos be rankinio eksportavimo ar atsisiuntimo.
AI duomenų kopilotas
Užduok klausimus apie savo duomenis natūralia kalba ir gauk diagramų pasiūlymus, paremtus metrikos sluoksniu, jau apibrėžtu tavo dbt projekte.
Versijomis valdoma analitika
Analitikos apibrėžtys yra dbt kode kartu su tavo duomenų modeliais, todėl diagramų ir metrikos pakeitimai gali būti peržiūrimi, palyginami ir diegiami naudojant standartines Git darbo eigas.
Kodėl verta naudoti Lightdash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.