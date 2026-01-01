Įdiek Krayin CRM vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Laravel“ CRM, skirtas visapusiškai valdyti potencialius klientus, kontaktus, pardavimų kanalus ir klientų santykius.
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Ką gali kurti su Krayin CRM
„Krayin CRM“ yra nemokama, atvirojo kodo klientų santykių valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“ ir „Vue.js“. Ji suteikia pardavimų komandoms visapusišką kliento gyvavimo ciklo darbo vietą – nuo potencialių klientų pritraukimo ir kvalifikavimo iki pardavimų proceso stebėjimo, pasiūlymų generavimo ir veiklos po pardavimo – be vartotojo licencijavimo mokesčių ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Savarankiškai talpinant „Krayin“ savo VPS serveryje, visi potencialūs klientai, kontaktai, el. laiškų mainai ir pajamų duomenys išlieka tavo valdomoje infrastruktūroje, o kūrėjams leidžiama išplėsti CRM naudojant „Laravel“ paketus, pasirinktinius atributus ir REST API, kad atitiktų tai, kaip tavo komanda iš tiesų parduoda.
Pagrindinės Krayin CRM savybės
Vaizdiniai pardavimų kanalai
Vilkite potencialius klientus per pritaikomus „Kanban“ etapus, kad pardavimų atstovai ir vadovai visada iškart matytų sandorių būseną.
Potencialių klientų valdymas
Gauk potencialius klientus iš internetinių formų, priskirk atsakingus asmenis, įvertink pagal šaltinį ir paversk kvalifikuotus potencialius klientus į paskyras ir pasiūlymus.
Pasirinktiniai atributai
Pridėk individualizuotus laukus potencialiems klientams, kontaktams, organizacijoms ir pasiūlymams, neliesdamas kodo ir pritaikydamas CRM savo pardavimo procesui.
Pasiūlymai ir produktai
Kurkite firminius pasiūlymus iš integruoto produktų katalogo su mokesčių ir nuolaidų taisyklėmis, tada stebėkite juos iki sėkmingo sandorio sudarymo.
El. paštas ir veiklos
Registruok skambučius, susitikimus ir el. laiškus prie bet kurio įrašo, su kalendoriaus rodiniais ir priminimais apie tolesnius veiksmus, kad sandoriai judėtų į priekį.
Žiniatinklio formos ir API
Publikuok įterpiamas interneto formas potencialių klientų pritraukimui ir naudok REST API, kad sinchronizuotum duomenis su savo esama rinkodaros sistema.
Kodėl verta naudoti Krayin CRM Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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