Įdiek Homarr vienu spustelėjimu.
Modernus, tinkinamas serverio valdymo skydas, skirtas organizuoti ir stebėti visas tavo savarankiškai talpinamas paslaugas vienoje vietoje.
Rinkis VPS planą Homarr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Homarr
Homarr yra elegantiškas, atvirojo kodo prietaisų skydelis, sukurtas suteikti tau vieną sąsają visoms tavo savarankiškai talpinamoms programoms. Užuot žymėjus dešimtis paslaugų URL adresų, Homarr juos pateikia kaip tvarkingas plyteles su tiesioginio būsenos indikatoriais, paieška ir greitaisiais veiksmais – viskas iš vieno puslapio.
Homarr diegimas tavo nuosavame VPS reiškia, kad tavo prietaisų skydelis išlieka privatus, įkeliamas akimirksniu vietiniame tinkle ir gali tiesiogiai integruotis su Docker, kad automatiškai aptiktų veikiančius konteinerius ir realiuoju laiku rodytų jų būseną.
Pagrindinės Homarr savybės
Paslaugų organizacija
Grupuok programas į pasirinktines lentas ir kategorijas, kad kiekvieną paslaugą pasiektum vienu paspaudimu.
Docker integracija
Automatiškai aptikti veikiančius konteinerius ir rodyti jų būseną, būklę bei resursų naudojimą be rankinio konfigūravimo.
Būsenos stebėjimas
Reguliariai tikrina paslaugas ir rodo tiesioginius veikimo/neveikimo indikatorius tiesiai ant kiekvienos plytelės.
Pritaikomas išdėstymas
Vilkimo ir numetimo tinklelio redaktoriumi gali keisti plytelių dydį, tvarką ir stilių pagal savo darbo eigą.
Paieška ir žymės
Momentinė paieška visose sukonfigūruotose paslaugose ir internete, naudojant sparčiuosius klavišus pažengusiems vartotojams.
Daugelio vartotojų palaikymas
Sukurkite atskiras paskyras su vaidmenimis pagrįstais leidimais, kad kiekvienas komandos narys matytų tik tai, ko jam reikia.
Kodėl verta naudoti Homarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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