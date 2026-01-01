Įdiek Dataline vienu spustelėjimu.
Dirbtinio intelekto valdomas SQL pokalbių įrankis, leidžiantis tau vykdyti užklausas ir vizualizuoti bet kurią duomenų bazę naudojant paprastą anglų kalbą.
Rinkis VPS planą Dataline
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dataline
„Dataline“ yra į privatumą orientuotas, atvirojo kodo duomenų analizės įrankis, kuris natūralią kalbą verčia į SQL užklausas, leidžiantis tau naršyti duomenų bazėse neparašius nė vienos SQL eilutės. Prijunk PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV ar Excel failus ir užduok klausimus paprasta anglų kalba, kad gautum momentinius rezultatus ir automatines vizualizacijas.
Skirtingai nei debesų analizės platformos, savarankiškai talpinant „Dataline“ savo VPS serveryje, jautrūs verslo duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje. Nėra naudojimo apribojimų, jokių mokesčių už vartotoją ir jokio priklausomumo nuo tiekėjo – tiesiog išmani užklausų sąsaja, kuri veikia su tavo pageidaujamu LLM API raktu.
Pagrindinės Dataline savybės
Natūralios kalbos užklausos
Įvesk klausimus paprasta anglų kalba, o Dataline sugeneruos SQL, jį įvykdys ir per kelias sekundes pateiks suformatuotus rezultatus.
Kelių duomenų bazių palaikymas
Prisijunk prie PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel ir dar daugiau iš vienos sąsajos, neperjungdamas įrankių.
Automatinis grafiko generavimas
Paprašyk diagramos savo užklausoje ir „Dataline“ atvaizduos vizualizaciją tiesiogiai iš užklausos rezultato.
Privatumą užtikrinanti architektūra
Visi duomenys lieka tavo serveryje, suteikiant tau visišką jautrios verslo informacijos kontrolę be trečiųjų šalių prieigos.
Užklausų istorija
Išsaugok ir grįžk prie ankstesnių užklausų bei rezultatų, neįvedinėdamas raginimų iš naujo, ir laikui bėgant susikursi asmeninę analizės biblioteką.
Kodėl verta naudoti Dataline Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.