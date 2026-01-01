Įdiek NoteDiscovery vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama „Markdown“ žinių bazė su grafiko rodiniu, atgalinėmis nuorodomis ir integruota dirbtinio intelekto integracija per MCP.
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Ką gali kurti su NoteDiscovery
NoteDiscovery yra lengva, savarankiškai talpinama užrašų ir žinių bazės programa, kuri visą turinį saugo kaip paprastus „Markdown“ failus diske – jokios duomenų bazės, jokių išorinių paslaugų, jokio prisirišimo prie tiekėjo. Redaktorius palaiko tiesioginę peržiūrą, LaTeX matematikos formules, Mermaid diagramas, sintaksės paryškintus kodo blokus ir automatinį išsaugojimą. Interaktyvus grafiko rodinys vizualizuoja užrašų ryšius per „wikilinks“, o atgalinių nuorodų skydelis rodo, kurie užrašai nurodo dabartinį – susietojo mąstymo darbo eigą, kuri išpopuliarina tokius įrankius kaip „Obsidian“, prieinamą visiškai tavo serveryje.
Integruotas MCP (Model Context Protocol) serveris leidžia dirbtinio intelekto (DI) asistentams, tokiems kaip „Claude“ ir „Cursor“, tiesiogiai užklausti ir atnaujinti tavo užrašus, todėl „NoteDiscovery“ yra viena iš nedaugelio savarankiškai talpinamų užrašų programų su integruota DI agento integracija iš karto.
Pagrindinės NoteDiscovery savybės
Grafiko rodinys ir atgalinės nuorodos
Vizualizuok ryšius tarp užrašų kaip interaktyvų grafiką ir pamatyk, kurie užrašai nurodo dabartinį – taip lengviau naršyti didėjančioje žinių bazėje.
Integruotas MCP serveris
Vietinio modelio konteksto protokolo palaikymas leidžia dirbtinio intelekto asistentams, tokiems kaip Claude ir Cursor, tiesiogiai skaityti ir rašyti tavo užrašus, be papildomų įskiepių ar konfigūracijos.
Raiškusis Markdown redaktorius
Tiesioginė peržiūra, LaTeX matematikos atvaizdavimas, Mermaid diagramos, sintaksės paryškinimas daugiau nei 50 kalbų ir padalinto lango redagavimas vienoje naršyklės sąsajoje.
Viešas užrašų bendrinimas
Sugeneruok prieigos raktu apsaugotą bendrinamą nuorodą su QR kodu bet kuriai pastabai, kad galėtum bendrinti atskirus puslapius neatskleidžiant visos žinių bazės.
Piešimo ir medijos palaikymas
Įterpkite paveikslėlius, garso įrašus, vaizdo įrašus ir PDF failus su tiesiogine peržiūra, ir kurkite programėlės eskizus, išsaugotus kaip PNG failus, šalia savo „Markdown“ užrašų.
Kodėl verta naudoti NoteDiscovery Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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