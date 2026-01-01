Įdiek PigeonPod vieno paspaudimo diegimu.
Savarankiškai priglobtas tinklalaidžių srauto generatorius, kuris „YouTube“ ir „Bilibili“ kanalus paverčia prenumeruojamais RSS srautais bet kuriai tinklalaidžių programėlei.
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Ką gali kurti su PigeonPod
„PigeonPod“ yra savarankiškai talpinamas podcast'ų srautų generatorius, kuris „YouTube“ kanalus, grojaraščius, vaizdo įrašus ir „Bilibili“ turinį paverčia standartiniais RSS podcast'ų srautais. Prenumeruok bet kurį „YouTube“ kanalą „PigeonPod“ viduje ir jis automatiškai atsisiųs naujus epizodus kaip garso ar vaizdo įrašus, generuodamas slaptažodžiu apsaugotą RSS srautą, kurį bet kuris podcast'ų klientas – „Apple Podcasts“, „Overcast“, „Pocket Casts“ – gali tiesiogiai prenumeruoti.
Skirtingai nei naršyklės plėtiniai ar rankiniai sprendimai, „PigeonPod“ tvarko visą procesą tavo serveryje: prenumeravimą, atsisiuntimą per „yt-dlp“, perkodavimą per „ffmpeg“, srauto generavimą ir RSS teikimą. Visi reikalingi įrankiai yra supakuoti į „Docker“ atvaizdą – nieko daugiau nereikia diegti ar konfigūruoti.
Pagrindinės PigeonPod savybės
YouTube ir Bilibili importavimas
Prenumeruok „YouTube“ kanalus, grojaraščius ir atskirus vaizdo įrašus, arba „Bilibili“ kanalus ir grojaraščius – „PigeonPod“ seka naujus įkėlimus ir automatiškai juos sinchronizuoja.
Standartinė RSS srauto išvestis
Generuoja slaptažodžiu apsaugotus RSS srautus, kuriuos gali prenumeruoti bet kuri tinklalaidžių programėlė, taip integruodamas tavo YouTube prenumeratas į tavo įprastą tinklalaidžių klausymosi eigą.
Garso ir vaizdo kokybės kontrolė
Konfigūruok išvesties formatą, bitų spartą ir kokybę kiekvienam srautui, kad gautum kompaktiškus tik garso failus klausymui arba visą vaizdo įrašą žiūrėjimui – be pakartotinio atsisiuntimo.
Epizodų filtrai ir apribojimai
Nustatyk raktinių žodžių filtrus, trukmės ribas ir epizodų skaičiaus limitus kiekvienam kanalui, kad prenumeratos būtų sutelktos į turinį, kurio iš tiesų nori.
S3 ir vietinė saugykla
Atsisiųstus epizodus gali saugoti VPS diske arba nukreipti juos į bet kurią su S3 suderinamą paslaugą – MinIO, Cloudflare R2 arba AWS S3 – didesnėms bibliotekoms.
Kodėl verta naudoti PigeonPod Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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