Iki 69 % nuolaida Lychee

Įdiek Lychee vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobta nuotraukų valdymo platforma su albumų organizavimu, bendrinimo valdikliais ir naršymu pagal metaduomenis, sukurta rimtiems fotografams.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Lychee vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Lychee

Lychee yra ištobulinta atvirojo kodo nuotraukų valdymo sistema, kuri bet kurį vaizdų aplanką paverčia gražiai pateikta internetine galerija. Ji indeksuoja EXIF ir IPTC metaduomenis, generuoja prisitaikančias miniatiūras, tvarko nuotraukas į įdėtuosius albumus ir siūlo viešą, slaptažodžiu apsaugotą bei privatų bendrinimą atskiriems albumams ar pavienėms nuotraukoms – visa tai palaiko švari, mobiliesiems pritaikyta žiniatinklio vartotojo sąsaja.

Savarankiškai talpinant Lychee savo VPS serveryje, originalai pilna raiška, vietos duomenys ir peržiūros istorija išlieka infrastruktūroje, kurią valdai tu, o ne perduodami trečiosios šalies nuotraukų platformai. Programa palaiko MySQL, MariaDB, PostgreSQL arba SQLite kaip duomenų bazes ir sklandžiai integruojasi su objektų saugykla, LDAP ir OAuth teikėjais – todėl ji vienodai tinka asmeniniam nuotraukų archyvui arba mažos komandos bendrai bibliotekai.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Lychee savybės

Įdėtoji albumų hierarchija

Tvarkyk nuotraukas į albumus ir poalbumius su vilkimo ir nuleidimo pertvarkymu, viršelio nuotraukos pasirinkimu ir kiekvieno albumo bendrinimo valdikliais.

EXIF ir IPTC metaduomenys

Automatinis kameros, objektyvo, ekspozicijos, GPS ir IPTC žymų ištraukimas, kad albumai būtų ieškomi ir filtruojami pagal kameros modelį, židinio nuotolį arba vietą.

Detalūs dalijimosi nustatymai

Padaryk albumus viešus, apsaugotus slaptažodžiu arba tik su pakvietimu ir generuok bendrinimo nuorodas kiekvienam albumui arba kiekvienai nuotraukai, neatskleisdamas likusios savo bibliotekos dalies.

RAW ir HEIC palaikymas

Natūralus RAW formatų ir HEIC palaikymas kartu su JPEG, PNG ir video – Lychee transkoduoja internetui, išsaugodamas originalų failą.

OAuth ir LDAP prisijungimas

Prisijunk prie esamų tapatybės teikėjų, įskaitant „Google“, „GitHub“ ir bet kurį LDAP katalogą, kad bendradarbiai prisijungtų naudodami jau turimus prisijungimo duomenis.

Objektų saugyklos posistemė

Galite pasirinktinai saugoti nuotraukas S3 suderinamoje objektų saugykloje, kad išplėstumėte savo biblioteką už vietinio disko ribų, išlaikydami tą pačią UX.

Kodėl verta naudoti Lychee Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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