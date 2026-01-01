Įdiek Lychee vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta nuotraukų valdymo platforma su albumų organizavimu, bendrinimo valdikliais ir naršymu pagal metaduomenis, sukurta rimtiems fotografams.
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Ką gali kurti su Lychee
Lychee yra ištobulinta atvirojo kodo nuotraukų valdymo sistema, kuri bet kurį vaizdų aplanką paverčia gražiai pateikta internetine galerija. Ji indeksuoja EXIF ir IPTC metaduomenis, generuoja prisitaikančias miniatiūras, tvarko nuotraukas į įdėtuosius albumus ir siūlo viešą, slaptažodžiu apsaugotą bei privatų bendrinimą atskiriems albumams ar pavienėms nuotraukoms – visa tai palaiko švari, mobiliesiems pritaikyta žiniatinklio vartotojo sąsaja.
Savarankiškai talpinant Lychee savo VPS serveryje, originalai pilna raiška, vietos duomenys ir peržiūros istorija išlieka infrastruktūroje, kurią valdai tu, o ne perduodami trečiosios šalies nuotraukų platformai. Programa palaiko MySQL, MariaDB, PostgreSQL arba SQLite kaip duomenų bazes ir sklandžiai integruojasi su objektų saugykla, LDAP ir OAuth teikėjais – todėl ji vienodai tinka asmeniniam nuotraukų archyvui arba mažos komandos bendrai bibliotekai.
Pagrindinės Lychee savybės
Įdėtoji albumų hierarchija
Tvarkyk nuotraukas į albumus ir poalbumius su vilkimo ir nuleidimo pertvarkymu, viršelio nuotraukos pasirinkimu ir kiekvieno albumo bendrinimo valdikliais.
EXIF ir IPTC metaduomenys
Automatinis kameros, objektyvo, ekspozicijos, GPS ir IPTC žymų ištraukimas, kad albumai būtų ieškomi ir filtruojami pagal kameros modelį, židinio nuotolį arba vietą.
Detalūs dalijimosi nustatymai
Padaryk albumus viešus, apsaugotus slaptažodžiu arba tik su pakvietimu ir generuok bendrinimo nuorodas kiekvienam albumui arba kiekvienai nuotraukai, neatskleisdamas likusios savo bibliotekos dalies.
RAW ir HEIC palaikymas
Natūralus RAW formatų ir HEIC palaikymas kartu su JPEG, PNG ir video – Lychee transkoduoja internetui, išsaugodamas originalų failą.
OAuth ir LDAP prisijungimas
Prisijunk prie esamų tapatybės teikėjų, įskaitant „Google“, „GitHub“ ir bet kurį LDAP katalogą, kad bendradarbiai prisijungtų naudodami jau turimus prisijungimo duomenis.
Objektų saugyklos posistemė
Galite pasirinktinai saugoti nuotraukas S3 suderinamoje objektų saugykloje, kad išplėstumėte savo biblioteką už vietinio disko ribų, išlaikydami tą pačią UX.
Kodėl verta naudoti Lychee Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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