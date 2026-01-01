Įdiek Unstructured vienu spustelėjimu.
Dokumentų apdorojimo API, kuri išgauna struktūrizuotus duomenis iš PDF, Word failų ir paveikslėlių RAG sistemoms ir dirbtinio intelekto modeliams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Unstructured
Unstructured yra atvirojo kodo dokumentų apdorojimo API, sukurtas dirbtinio intelekto (DI) ir mašininio mokymosi sistemoms. Jis apdoroja PDF, Word dokumentus, PowerPoint pristatymus, paveikslėlius, HTML ir kitus nestruktūrizuotus formatus ir išgauna švarius, struktūrizuotus teksto elementus, paruoštus įkelti į vektorinę duomenų bazę.
Savarankiškai talpinant Unstructured VPS serveryje, jautrūs dokumentai lieka tavo infrastruktūroje, kartu suteikiant tas pačias išgavimo galimybes, naudojamas gamybinėse RAG sistemose. Jis integruojasi su LangChain, LlamaIndex ir pagrindinėmis vektorinėmis duomenų bazėmis, todėl tai yra lengvai integruojamas dokumentų įkėlimo sluoksnis bet kuriai DI programai.
Pagrindinės Unstructured savybės
Kelių formatų ištraukimas
Apdorokite PDF, Word, Excel, PowerPoint, paveikslėlius, HTML ir el. pašto formatus naudodami vieną nuoseklų API galinį tašką.
RAG konvejeris paruoštas
Išvestys yra struktūrizuotos tiesioginiam įkėlimui į vektorines duomenų bazes, tokias kaip Weaviate, Pinecone ir Chroma, skirtas paieška papildytam generavimui.
LangChain integracija
Vietiniai „LangChain“ ir „LlamaIndex“ įkėlikliai paverčia „Unstructured“ lengvai integruojamu dokumentų šaltiniu bet kokiai dirbtinio intelekto (DI) programų sistemai.
Lentelės ištraukimas
Tiksliai išgauna lenteles iš PDF ir Word dokumentų, išsaugant struktūrą tolimesnėms duomenų apdorojimo užduotims.
Vietinis privatumas
Naudojant tavo paties VPS, užtikrinama, kad konfidencialūs dokumentai niekada nepaliks tavo infrastruktūros ekstrakcijos proceso metu.
Kodėl verta naudoti Unstructured Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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