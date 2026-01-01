Įdiek CockroachDB vienu spustelėjimu.
Paskirstyta SQL duomenų bazė, sukurta debesų pagrindu veikiančioms programoms, reikalaujančioms atsparumo, nuoseklumo ir horizontaliojo mastelio keitimo.
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Ką gali kurti su CockroachDB
„CockroachDB“ yra atvirojo kodo paskirstyta SQL duomenų bazė, sukurta atlaikyti techninės įrangos gedimus ir regioninius sutrikimus, nepažeidžiant nuoseklumo. Ji naudoja „PostgreSQL“ tinklo protokolą, o tai reiškia, kad esami „PostgreSQL“ tvarkyklės ir įrankiai veikia be kodo pakeitimų, kartu užtikrindama automatinį duomenų skaidymą, geografinį skaidymą ir kelių regionų replikaciją.
Įdiegus „CockroachDB“ savo VPS serveryje, gausi produkcijos lygio SQL duomenų bazę su ACID garantijomis, automatiniu perjungimu ir integruota DB konsole, skirta stebėti klasterio būklę – be valdomų debesies duomenų bazių paslaugų kainos ar sudėtingumo. Ji idealiai tinka programoms, kurioms reikalingas nulinis prastovos laikas ir stiprios transakcijų garantijos.
Pagrindinės CockroachDB savybės
PostgreSQL suderinamumas
„CockroachDB“ naudoja „PostgreSQL“ tinklo protokolą, todėl bet kuri „PostgreSQL“ tvarkyklė, ORM ar įrankis prisijungia be kodo pakeitimų, o tai palengvina migraciją.
Automatinė duomenų replikacija
Duomenys automatiškai replikuojami tarp mazgų su konfigūruojamais replikacijos koeficientais, todėl klasteris toliau aptarnauja skaitymo ir rašymo užklausas net ir sugedus mazgui.
Paskirstytos ACID transakcijos
Pilna serializuojama izoliacija užtikrina, kad kiekviena transakcija būtų nuosekli visuose mazguose, pašalinant nešvarius skaitymus ir fantomų įrašus, būdingus galiausiai nuoseklioms sistemoms.
Integruota DB konsolė
Integruotas interneto prietaisų skydelis leidžia realiuoju laiku matyti užklausų našumą, klasterio topologiją, saugyklos naudojimą ir aktyvias užklausas, nenaudojant išorinių stebėjimo įrankių.
Horizontalus mastelio keitimas
Pridėjus mazgų, pajėgumas ir pralaidumas tiesiškai didėja; „CockroachDB“ automatiškai perskirsto duomenis be prastovų ar rankinio įsikišimo.
Kodėl verta naudoti CockroachDB Hostinger platformoje
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Apsauga, kuria gali pasitikėti
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Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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