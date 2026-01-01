Įdiek imgproxy vienu spustelėjimu.
Greitas ir saugus vaizdų apdorojimo serveris, kuris realiuoju laiku keičia dydį, konvertuoja ir optimizuoja vaizdus, naudojant paprastas URL pagrįstas užklausas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su imgproxy
imgproxy yra didelio našumo atskiras serveris, skirtas vaizdų apdorojimui realiuoju laiku. Užuot rašę vaizdų manipuliavimo kodą savo programoje arba mokėję SaaS mokesčius už kiekvieną transformaciją, jūs vieną kartą įdiegiate imgproxy ir transformuojate vaizdus naudodami URL parametrus. Keiskite dydį, apkarpykite, konvertuokite, uždėkite vandens ženklus ir optimizuokite vaizdus, sukurdami URL – nereikia jokių pakeitimų jūsų vaizdų saugojimo ar pristatymo srautui.
Sukurta naudojant libvips, imgproxy apdoroja vaizdus žymiai greičiau nei ImageMagick ir naudoja mažiau atminties. Ji palaiko JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF ir kitus formatus, su automatiniu formato pasirinkimu geriausiam kokybės ir dydžio santykiui. Savidiegimas suteikia tau neribotas vaizdų transformacijas už fiksuotą VPS kainą be mokesčių už užklausą.
Pagrindinės imgproxy savybės
URL pagrindu apdorojimas
Pakeiskite vaizdus, sudarydami URL – nereikia keisti kodo, perdaryti vaizdų apdorojimo grandinės ir diegti SDK savo programoje.
Formato konvertavimas
Automatiškai pateikti WebP arba AVIF naršyklėms, kurios juos palaiko, o senesniems klientams naudoti JPEG arba PNG.
Debesų saugyklos palaikymas
Gaukite šaltinio vaizdus tiesiogiai iš S3, Google Cloud Storage, Azure Blob arba bet kurio HTTP URL, nekopijuodami failų į serverį.
Vaizdo bombos apsauga
Integruoti šaltinio raiškos ir failo dydžio apribojimai apsaugo nuo dekompresijos atakų, kurios galėtų išeikvoti serverio atmintį.
URL pasirašymas
Kriptografiniai URL parašai neleidžia neteisėtai naudoti jūsų imgproxy instancijos kaip bendrosios paskirties viešojo paveikslėlių tarpinio serverio.
Kodėl verta naudoti imgproxy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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