Įdiekite „Jitsu“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo klientų duomenų platforma, kuri fiksuoja produktų įvykius ir perduoda juos į tavo duomenų saugyklą, rinkodaros įrankius ir API realiuoju laiku.
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Ką gali kurti su Jitsu
Jitsu yra atvirojo kodo klientų duomenų platforma, sukurta inžinieriams kaip savarankiškai talpinama alternatyva Segment. Ji fiksuoja produkto ir svetainės įvykius naudodama vietinius SDK, apdoroja juos serverio nereikalaujančiomis JavaScript funkcijomis ir persiunčia rezultatus į duomenų saugyklas, rinkodaros įrankius bei pasirinktinius HTTP galinius taškus su mažesniu nei sekundės vėlavimu.
Savarankiškai talpinant Jitsu savo VPS, visi įvykių duomenų paketai, klientų identifikatoriai ir duomenų srauto konfigūracija lieka jūsų infrastruktūroje – be kainodaros pagal įvykį, be MTU apribojimų ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Šis diegimas sujungia visą Jitsu įvykių duomenų srauto sistemą (console, ingest, rotor ir bulker) kartu su PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB ir Redpanda, suteikdamas jums gamybai paruoštą CDP viename Compose rinkinyje.
Pagrindinės Jitsu savybės
Realiuoju laiku įvykių srautinis perdavimas
Persiunčia užfiksuotus įvykius į duomenų sandėlius ir SaaS paskirties vietas per kelias sekundes, leidžiantis veikti tiesioginio laiko prietaisų skydeliams, auditorijoms ir produktų analizei.
Vietinės sandėlio paskirties vietos
Įkelia įvykius tiesiai į Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres ir S3 su integruotu schemos valdymu – nereikia atskiro ETL įrankio.
JavaScript funkcijos
Filtruoti, praturtinti ir pertvarkyti įvykius naudojant pasirinktines „JavaScript“ funkcijas, kurios veikia serverio pusėje, prieš įvykiams pasiekiant paskirties vietas.
Šaltinio jungtys
Gaukite duomenis iš duomenų bazių, SaaS API ir failų, naudodami Singer ir Airbyte jungtis, skirtas paketiniam duomenų įkėlimui kartu su realaus laiko srautais.
Vartotojo profilio saugykla
Palaikyk vieningus lankytojų ir naudotojų profilius MongoDB, skirtus tapatybės nustatymui tarp įrenginių, segmentavimui ir personalizavimo scenarijams.
Savarankiškas privatumas
Laikyk klientų įvykių duomenis, identifikatorius ir PII savo VPS viduje – „Jitsu“ niekada nesiunčia duomenų atgal ir neprideda jokių trečiųjų šalių tiekėjų prie tavo duomenų srauto.
Kodėl verta naudoti Jitsu Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.