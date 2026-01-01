Įdiek Leantime vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo projektų valdymo platforma, skirta ne projektų vadovams, jungiančią strategijos, planavimo ir vykdymo įrankius.
Rinkis VPS planą Leantime
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Leantime
„Leantime“ yra atvirojo kodo projektų valdymo sistema, sukurta specialiai komandoms, kurioms reikia efektyvaus koordinavimo be sudėtingų projektų valdymo metodologijų. Ji sujungia Kanban lentas, Ganto diagramas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, wiki ir unikalius strateginius įrankius, tokius kaip Lean Canvas ir SSGG analizė, vienoje darnioje platformoje – prieinama daugiau nei 20 kalbų su LDAP ir OIDC palaikymu įmonių aplinkoms.
Savo VPS serveryje talpinant „Leantime“ reiškia neribotą vartotojų skaičių, neribotą projektų skaičių ir jokių licencijavimo mokesčių už kiekvieną vietą. Jūsų projektų duomenys, strateginiai planai ir komandos istorija lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, palaikomi „MariaDB“, užtikrinančia patikimą duomenų išsaugojimą.
Pagrindinės Leantime savybės
Kelių užduočių rodiniai
Perjunk tarp Kanban lentų, Gantto diagramų, kalendoriaus, sąrašo ir lentelės rodinių, kad atitiktų tavo komandos darbo stilių.
Strateginio planavimo įrankiai
Sukurk Lean Canvas, Business Model Canvas ir SSGG analizę tiesiogiai platformoje, kad suderintum kasdienes užduotis su verslo tikslais.
Integruotas laiko stebėjimas
Registruokite valandas prie užduočių ir projektų tiksliems atsiskaitymams, darbo užmokesčio apskaitai ir projektų sąnaudų analizei be atskiro įrankio.
Neriboti naudotojai
Pridėkite tiek komandos narių, kiek reikia, su leidimais pagal vaidmenis kiekvienam projektui ir be licencijavimo mokesčių už vartotoją.
Įmonės autentifikavimas
Prisijunk prie LDAP arba OIDC teikėjų ir įjunk dviejų veiksnių autentifikavimą, kad užtikrintum visos organizacijos saugumo standartus.
Kodėl verta naudoti Leantime Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.