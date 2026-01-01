Įdiek Papermerge vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema su automatiniu OCR, visatekste paieška ir organizavimu pagal žymas visiems jūsų nuskaitytiems dokumentams.
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Ką gali kurti su Papermerge
„Papermerge“ yra atvirojo kodo dokumentų valdymo sistema, sukurta fiziniams dokumentams paversti ieškomu, sutvarkytu skaitmeniniu archyvu. Įkelk PDF failus ar nuskaitytus vaizdus ir „Papermerge“ automatiškai išgauna tekstą per OCR, todėl kiekviena sąskaita faktūra, sutartis ir kvitas iškart randami pagal turinį. Žymėmis pagrįstas organizavimas, aplankų hierarchijos ir pasirinktiniai metaduomenų laukai suteikia tau tikslų valdymą, kaip dokumentai yra struktūrizuojami ir atkuriami. Kelių naudotojų palaikymas su vaidmenimis pagrįstomis teisėmis daro ją tinkama tiek mažoms įmonėms, tiek profesionalioms praktikoms.
„Papermerge“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad jautrūs finansiniai įrašai, teisiniai dokumentai ir asmeniniai failai niekada nepalieka tavo infrastruktūros. Išvengi mėnesinių debesies saugyklos mokesčių, kartu įgydamas neribotą dokumentų talpą, galimybę taikyti pasirinktines saugojimo politikas ir lankstumą integruotis su esamomis darbo eigomis per „Papermerge“ REST API.
Pagrindinės Papermerge savybės
Automatinis OCR ištraukimas
„Papermerge“ automatiškai išskiria ieškomą tekstą iš PDF ir nuskaitytų vaizdų įkeliant, paversdamas nuskaitytų dokumentų krūvą į užklausų duomenų bazę.
Viso teksto paieška
Ieškokite visame turinyje ir metaduomenyse kiekvieno dokumento savo archyve, naudodami filtrus pagal datą, žymas ir pasirinktinius laukus tiksliai paieškai.
Žymė ir aplankų organizavimas
Sujunk aplankų hierarchijas su lanksčiomis žymėmis ir pasirinktiniais metaduomenų laukais, kad sukurtum organizacijos struktūrą, atitinkančią, kaip iš tiesų veikia tavo verslas.
Kelių naudotojų leidimai
Prieigos kontrolė pagal vaidmenis leidžia komandoms dalytis vienu dokumentų archyvu, o konfidencialūs failai matomi tik įgaliotiems vartotojams.
PDF puslapio operacijos
Sujunk, padalink ir pertvarkyk PDF puslapius tiesiogiai Papermerge programoje, nereikės atskiro PDF redaktoriaus, kai tvarkai nuskaitytus dokumentus.
Kodėl verta naudoti Papermerge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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