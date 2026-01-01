Įdiek Firefly III vieno paspaudimo diegimu.
Visiškai kontroliuok savo asmeninius finansus naudodamas saugią, savarankiškai valdomą dvejybinio įrašo apskaitos sistemą.
Rinkis VPS planą Firefly III
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Firefly III
„Firefly III“ yra savarankiškai talpinamo asmeninių finansų valdymo aukso standartas. Jis suteikia išsamią platformą, leidžiančią sekti tavo pajamas, išlaidas ir biudžetus su profesionalios apskaitos programinės įrangos tikslumu. Dvigubos apskaitos sistema įrašo kiekvieną operaciją su visapusišku šaltinio ir paskirties kontekstu, sukurdama tikslų registrą, kurį gali audituoti bet kuriuo metu.
Savarankiškai talpindamas savo VPS serveryje, pašalini riziką dalytis jautriais finansiniais duomenimis su trečiųjų šalių agregatoriais, užtikrindamas, kad tavo grynoji vertė, išlaidų įpročiai ir sąskaitų likučiai išliktų griežtai konfidencialūs, be jokių prenumeratos mokesčių ir duomenų gavybos.
Pagrindinės Firefly III savybės
Dvigubas įrašas
Užtikrink finansinį tikslumą su profesionalia sistema, kuri seka kiekvieną centą keliose paskyrose.
Išplėstinis biudžeto valdymas
Nustatyk sudėtingus mėnesinius arba metinius biudžetus ir gauk vizualius indikatorius, kai artėji prie savo limitų.
Automatizavimo taisyklės
Taupyk laiką kurdamas pasirinktines taisykles, kurios automatiškai kategorizuoja ir žymi operacijas pagal aprašymus ar sumas.
Išsamios ataskaitos
Generuok įžvalgias diagramas ir grafikus, kad vizualizuotum savo grynąją vertę, išlaidų įpročius ir finansinį augimą laikui bėgant.
Kodėl verta naudoti Firefly III Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.