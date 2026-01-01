Įdiek Koel vienu spustelėjimu.
Asmeninis muzikos srautinio perdavimo serveris, paverčiantis tavo VPS į privatų debesies muzikos grotuvą su modernia žiniatinklio sąsaja.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Koel
Koel yra savarankiškai talpinama muzikos transliacijos programa, kuri suteikia tau į „Spotify“ panašią klausymosi patirtį tavo nuosavai muzikos kolekcijai. Sukurta naudojant „Laravel“ ir „Vue.js“, ji užtikrina greitą garso atkūrimą, bibliotekos valdymą ir grojaraščių kūrimą visiškai naršyklėje – bet kuriame įrenginyje, neįdiegiant programėlės.
Skirtingai nei debesų transliacijos paslaugos, Koel saugo tavo muziką tavo serveryje be prenumeratų, be turinio apribojimų ir be duomenų, bendrinamų su trečiosiomis šalimis. Įkelk failus tiesiogiai per žiniatinklio sąsają arba nukreipk Koel į esamą muzikos katalogą, ir ji automatiškai tvarko metaduomenų analizę, albumų viršelių gavimą ir bibliotekos organizavimą.
Pagrindinės Koel savybės
Modernus interneto grotuvas
„Vue.js“ vieno puslapio programa suteikia momentinį atkūrimą, eilių valdymą ir sparčiuosius klavišus iš bet kurios naršyklės, neįdiegiant vietinės programos.
Naršyklės failų įkėlimas
Pridėk muzikos į savo biblioteką vilkdami failus į naršyklę – nereikia SSH, FTP ar komandinės eilutės prieigos.
Last.fm skrobimas
Prijunk savo Last.fm paskyrą, kad automatiškai įrašytum kiekvieną grojamą kūrinį ir susikurtum išsamią klausymosi istoriją.
Kelių naudotojų palaikymas
Sukurk paskyras šeimai ar draugams, kad kiekvienas turėtų atskirus grojaraščius ir klausymosi istoriją, bet visi dalintųsi ta pačia muzikos biblioteka.
Grojaraščio valdymas
Kurk ir tvarkyk grojaraščius rankiniu būdu arba leisk Koel automatiškai generuoti „Neseniai groti“ ir mėgstamiausių sąrašus klausantis.
Kodėl verta naudoti Koel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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