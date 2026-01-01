Moderni žiniatinklio vartotojo sąsaja, skirta vykdyti Ansible „playbook'us“, Terraform planus, Bash scenarijus ir Pulumi „stack'us“.
Rinkis VPS planą Semaphore
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Semaphore
Semaphore yra moderni atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti ir vykdyti DevOps automatizavimo įrankius. Ji suteikia aiškų prietaisų skydelį, skirtą vykdyti Ansible gaires, Terraform planus, OpenTofu konfigūracijas, Bash scenarijus ir Pulumi paketus, nereikalaujant prieigos per komandų eilutę. Komandos gali valdyti inventorius, prisijungimo duomenis ir vykdymo istoriją per naršyklę, išlaikydamos visišką savo infrastruktūros kodo kontrolę.
Savarankiškai talpinant Semaphore savo VPS serveryje, centralizuojamas visas automatizavimo vykdymas su audito žurnalais, suplanuotais vykdymo procesais ir komandos prieigos valdymu. Šiame diegime yra PostgreSQL, skirtas patikimam duomenų saugojimui, ir administratoriaus paskyra, automatiškai sukurta pirmojo paleidimo metu, su prisijungimo duomenimis, kuriuos sukonfigūruosi diegimo metu.
Pagrindinės Semaphore savybės
Ansible scenarijų vykdyklė
Vykdyti Ansible scenarijus iš žiniatinklio sąsajos, naudojant inventoriaus valdymą, kintamųjų įterpimą ir realaus laiko išvesties srautą.
Daugiafunkcio įrankio palaikymas
Vykdyk Terraform, OpenTofu, Pulumi ir Bash scenarijus kartu su Ansible iš vienos vieningos sąsajos.
Suplanuotas vykdymas
Suplanuok automatikos vykdymus naudodami cron išraiškas ir peržiūrėk vykdymo istoriją su išsamiais žurnalais ir būsenos stebėjimu.
Prisijungimo duomenų valdymas
Saugok SSH raktus, debesies paslaugų teikėjo prisijungimo duomenis ir saugyklos slaptažodžius saugiai šifruotoje saugykloje.
Komandos bendradarbiavimas
Valdyk komandos prieigą su projekto lygio leidimais, kad nariai galėtų vykdyti įgaliotas užduotis be tiesioginės prieigos prie serverio.
Integruota Git platforma
Gaukite scenarijus ir automatizavimo kodą tiesiogiai iš Git saugyklų su šakų ir žymų pasirinkimu kiekvienai užduočiai.
Kodėl verta naudoti Semaphore Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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