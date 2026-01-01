Įdiek Tautulli vienu spustelėjimu.
Stebėjimo ir analizės įrankis, skirtas Plex Media Server, su išsamia statistika ir tinkinamais pranešimais.
Rinkis VPS planą Tautulli
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tautulli
„Tautulli“ yra Python pagrindu sukurta stebėjimo ir sekimo priemonė, specialiai skirta „Plex Media Server“. Ji registruoja kiekvieną peržiūros įvykį — kas, ką, kada, kokia kokybe ir iš kokio įrenginio žiūrėjo — ir pateikia duomenis išsamiose diagramose bei filtruojamose istorijos lentelėse.
Savo VPS serveryje talpinant „Tautulli“ kartu su „Plex“ serveriu arba atskirai nuo jo, gausi nuolatinę statistiką ir pranešimus per „Discord“, „Slack“, „Telegram“ ir el. paštą, nepriklausomai nuo „Plex“ debesies paslaugų. Ji jungiasi prie bet kurio „Plex“ serverio per tinklą.
Pagrindinės Tautulli savybės
Atkūrimo istorija
Kiekvienas srautas registruojamas kartu su vartotojo, įrenginio, kokybės ir trukmės duomenimis, kad turėtum išsamų medijos serverio veiklos įrašą.
Pasirinktiniai pranešimai
Siųsk pranešimus apie naują turinį, transliacijų pradžią, perkodavimus arba vartotojų prisijungimus per „Discord“, „Slack“, „Telegram“, el. paštą ir kt.
Statistikos skydelis
Vaizdinės diagramos rodo vienu metu vykstančius srautus, pralaidumo naudojimą, populiariąją mediją ir naudotojo veiklą bet kuriuo laikotarpiu.
Naujienlaiškio palaikymas
Automatiškai generuok ir siųsk el. pašto naujienlaiškius, pabrėžiančius neseniai pridėtus filmus ir serijas savo Plex naudotojams.
Kodėl verta naudoti Tautulli Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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