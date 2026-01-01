Įdiek Mattermost vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo komandinio susirašinėjimo platforma su visiška duomenų nuosavybe ir įmonės lygio saugumo kontrolėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mattermost
„Mattermost“ yra savarankiškai talpinama komandinio bendradarbiavimo platforma, kuri teikia į „Slack“ panašias žinučių siuntimo, failų dalijimosi, balso skambučių ir darbo eigos automatizavimo funkcijas – neprarandant duomenų kontrolės. Sukurta techninėms ir saugumui jautrioms komandoms, ji palaiko pokalbių gijas, daugiau nei 800 integracijų, SSO, LDAP ir atitikties archyvavimą iš karto.
Savarankiškas „Mattermost“ talpinimas savo VPS serveryje pašalina mokesčius už prenumeratą kiekvienam vartotojui, išlaiko visas žinutes ir failus jūsų infrastruktūroje ir atitinka duomenų suverenumo reikalavimus, būdingus vyriausybės, finansų ir sveikatos priežiūros sektoriams, kur vien tik debesų kompiuterijos įrankiai yra nepriimtini.
Pagrindinės Mattermost savybės
Pokalbių gijos
Organizuoti komandos pokalbiai nuolatiniuose kanaluose su visatekste paieška neribotoje žinučių istorijoje.
Galingos integracijos
Prisijunk prie daugiau nei 800 įrankių, įskaitant GitHub, Jira, Zoom ir Jenkins, naudodamas webhooks, slash komandas ir įskiepių prekyvietę.
Balsas ir vaizdo įrašas
Integruoti garso ir vaizdo skambučiai su ekrano bendrinimu leidžia bendradarbiauti vienoje vietoje, neperjungiant į išorinius įrankius.
Įmonių saugumas
SSO, LDAP, leidimai pagal vaidmenis ir atitikties eksportas atitinka griežtus saugumo ir reguliavimo reikalavimus.
Visiška duomenų nuosavybė
Visi pranešimai ir failai yra tavo VPS serveryje – jokios pardavėjo prieigos, jokių mokesčių už vartotoją ir jokio prisirišimo prie platformos.
Kodėl verta naudoti Mattermost Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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Apache Answer
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