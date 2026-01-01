Įdiek FlareSolverr vienu spustelėjimu.
Tarpinis serveris, automatiškai apeinantis Cloudflare ir DDoS-GUARD apsaugą, skirtas interneto duomenų gavybai ir medijos automatizavimo įrankiams.
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Ką gali kurti su FlareSolverr
FlareSolverr yra specializuotas tarpinis serveris, naudojantis naršyklę be grafinės sąsajos (Chromium), kad automatiškai spręstų JavaScript iššūkius, CAPTCHA ir kitus apsaugos nuo robotų mechanizmus, įdiegtus Cloudflare ir DDoS-GUARD. Jis suteikia paprastą HTTP API, kurį naudoja tokie įrankiai kaip Jackett ir Prowlarr, norėdami pasiekti apsaugotas svetaines be rankinio įsikišimo.
Savarankiškai talpinant FlareSolverr savo VPS serveryje, užtikrinami dedikuoti resursai naršyklės be grafinės sąsajos operacijoms, visą parą veikianti jūsų medijos automatizavimo sistema ir geresni Cloudflare iššūkių įveikimo rodikliai, palyginti su gyvenamųjų namų IP adresais, kurie dažniau pažymimi kaip įtartini arba apribojami.
Pagrindinės FlareSolverr savybės
Cloudflare apėjimas
Automatiškai išsprendžia „Cloudflare“ JS iššūkius ir naršyklės vientisumo patikras, kad tolesni įrankiai galėtų pasiekti apsaugotas svetaines be rankinio tvarkymo.
Paprastas HTTP API
Pateikia paprastą REST galinį tašką, kurį bet kuri programa gali iškviesti, kad nukreiptų užklausas per iššūkius sprendžiantį tarpinį serverį, reikalaujant minimalių integravimo pastangų.
Sesijos valdymas
Palaiko nuolatines naršyklės sesijas su slapukų saugykla, kad pasikartojantys užklausimai į tą pačią svetainę išvengtų nereikalingo iššūkių sprendimo.
Headless Chromium
Naudoja tikrą naršyklės variklį, kad išspręstų iššūkius, kurie blokuoja paprastus HTTP klientus, taip pasiekiant didesnį sėkmės rodiklį prieš šiuolaikines botų aptikimo sistemas.
arr Stack suderinamas
Natūraliai palaikoma Jackett, Prowlarr ir kitų medijos automatizavimo įrankių kaip aukščiausios klasės tarpinio serverio parinktis, skirta „Cloudflare“ apsaugotiems indeksuotojams.
Kodėl verta naudoti FlareSolverr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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