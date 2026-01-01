Iki 69 % nuolaida Vault

Įdiek Vault vienu spustelėjimu.

Pramonės standarto paslapčių valdymo platforma, skirta saugiai saugoti, pasiekti ir keisti jautrius prisijungimo duomenis ir sertifikatus.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Vault vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Vault

HashiCorp Vault yra tapatybe pagrįsta slaptų duomenų valdymo platforma, kuri centralizuoja jautrių duomenų – API raktų, duomenų bazių slaptažodžių, sertifikatų ir prieigos raktų – valdymą visoje tavo infrastruktūroje. Užuot išbarstęs kredencialus po konfigūracijos failus ir aplinkos kintamuosius, Vault suteikia vieną patikimą šaltinį su išsamiu kiekvieno prieigos įvykio audito žurnalu.

Vault palaiko dinaminius slaptus duomenis, generuojamus pagal poreikį ir automatiškai atšaukiamus po naudojimo, dramatiškai sumažinant nutekėjusių ar ilgalaikių kredencialų riziką. Savarankiškas Vault talpinimas VPS serveryje leidžia tau visiškai kontroliuoti savo slaptų duomenų infrastruktūrą – joks debesų paslaugų teikėjas neturi prieigos prie tavo raktų, audito žurnalų ar programų, kurias jie saugo.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Vault savybės

Dinamiškos paslaptys

Generuok trumpalaikius prisijungimo duomenis duomenų bazėms ir debesies paslaugoms pagal poreikį – jie automatiškai atšaukiami po konfigūruojamo TTL, pašalinant ilgalaikių nutekėjusių slaptažodžių riziką.

Šifravimas kaip paslauga

Šifruokite ir iššifruokite programos duomenis per „Vault“ API, tiesiogiai nevaldydami kriptografinių raktų, taip apsaugodami jautrius duomenis ir nekeisdami savo saugyklos sluoksnio.

Pilnas audito registravimas

Kiekvienas slaptos informacijos skaitymas, rašymas ir ištrynimas registruojamas su išsamia tapatybės ir laiko žymos informacija, suteikiant nepakeičiamą pėdsaką atitikties auditams ir incidentų tyrimams.

Keli autentifikavimo metodai

Autentifikuokite naudodami žetonus, „AppRole“, „GitHub“, „AWS IAM“ arba „Kubernetes“ paslaugų paskyras, integruodami „Vault“ į savo esamus tapatybės ir diegimo kanalus.

Slaptų nuoma ir TTL

Paslaptys išduodamos su gyvavimo laiko reikšmėmis ir gali būti programiškai atnaujinamos arba atšaukiamos, suteikiant tau detalų kiekvieno „Vault“ valdomo kredencialo gyvavimo ciklo valdymą.

Kodėl verta naudoti Vault Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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„Vaultwarden“ yra lengvas, savarankiškai talpinamas slaptažodžių tvarkyklė, suderinama su „Bitwarden“.

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Authentik

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