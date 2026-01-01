Įdiek Vault vienu spustelėjimu.
Pramonės standarto paslapčių valdymo platforma, skirta saugiai saugoti, pasiekti ir keisti jautrius prisijungimo duomenis ir sertifikatus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Vault
HashiCorp Vault yra tapatybe pagrįsta slaptų duomenų valdymo platforma, kuri centralizuoja jautrių duomenų – API raktų, duomenų bazių slaptažodžių, sertifikatų ir prieigos raktų – valdymą visoje tavo infrastruktūroje. Užuot išbarstęs kredencialus po konfigūracijos failus ir aplinkos kintamuosius, Vault suteikia vieną patikimą šaltinį su išsamiu kiekvieno prieigos įvykio audito žurnalu.
Vault palaiko dinaminius slaptus duomenis, generuojamus pagal poreikį ir automatiškai atšaukiamus po naudojimo, dramatiškai sumažinant nutekėjusių ar ilgalaikių kredencialų riziką. Savarankiškas Vault talpinimas VPS serveryje leidžia tau visiškai kontroliuoti savo slaptų duomenų infrastruktūrą – joks debesų paslaugų teikėjas neturi prieigos prie tavo raktų, audito žurnalų ar programų, kurias jie saugo.
Pagrindinės Vault savybės
Dinamiškos paslaptys
Generuok trumpalaikius prisijungimo duomenis duomenų bazėms ir debesies paslaugoms pagal poreikį – jie automatiškai atšaukiami po konfigūruojamo TTL, pašalinant ilgalaikių nutekėjusių slaptažodžių riziką.
Šifravimas kaip paslauga
Šifruokite ir iššifruokite programos duomenis per „Vault“ API, tiesiogiai nevaldydami kriptografinių raktų, taip apsaugodami jautrius duomenis ir nekeisdami savo saugyklos sluoksnio.
Pilnas audito registravimas
Kiekvienas slaptos informacijos skaitymas, rašymas ir ištrynimas registruojamas su išsamia tapatybės ir laiko žymos informacija, suteikiant nepakeičiamą pėdsaką atitikties auditams ir incidentų tyrimams.
Keli autentifikavimo metodai
Autentifikuokite naudodami žetonus, „AppRole“, „GitHub“, „AWS IAM“ arba „Kubernetes“ paslaugų paskyras, integruodami „Vault“ į savo esamus tapatybės ir diegimo kanalus.
Slaptų nuoma ir TTL
Paslaptys išduodamos su gyvavimo laiko reikšmėmis ir gali būti programiškai atnaujinamos arba atšaukiamos, suteikiant tau detalų kiekvieno „Vault“ valdomo kredencialo gyvavimo ciklo valdymą.
Kodėl verta naudoti Vault Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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