Įdiek Ollama vienu paspaudimu.
Paleisk atvirojo kodo didelius kalbos modelius savo VPS, be API mokesčių ir su visišku duomenų privatumu.
Rinkis VPS planą Ollama
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ollama
Ollama yra pirmaujanti atvirojo kodo sistema, skirta dideliems kalbos modeliams paleisti lokaliai, palaikanti Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek ir daugiau nei 100 kitų be jokių debesies priklausomybių. Ji automatiškai tvarko modelio kvantavimą, GPU spartinimą ir atminties valdymą, pateikdama REST API, suderinamą su OpenAI formatu, kad esami įrankiai ir integracijos veiktų be pakeitimų.
Savo VPS serveryje talpinant Ollama, pašalinamos išlaidos už kiekvieną žetoną, panaikinami užklausų limitai ir užtikrinama, kad kiekviena užklausa ir atsakymas liktų jūsų infrastruktūroje. Tai yra idealus sprendimas komandoms, kuriančioms dirbtinio intelekto (DI) valdomas programas, arba visiems, kuriems reikalingas privatus, nuolat veikiantis kalbos modelio inferavimas.
Pagrindinės Ollama savybės
100+ atviri modeliai
Atsisiųsk ir paleisk Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 ir dar dešimtis kitų viena komanda.
Su OpenAI suderinama API
Integruojama REST API leidžia esamiems įrankiams, SDK ir integracijoms prisijungti prie Ollama be kodo pakeitimų.
GPU pagreitinimas
Automatinis NVIDIA CUDA ir Apple Metal palaikymas žymiai pagreitina išvadų darymą, palyginti su tik procesoriaus (CPU) sąrankomis.
Daugiarūšė pagalba
Gali naudoti regos modelius, tokius kaip LLaVA, kad apdorotum vaizdus ir tekstą tame pačiame pokalbyje.
Pasirinktiniai modelių failai
Kurk pritaikytus modelius su sistemos raginimais, temperatūros nustatymais ir pasirinktiniais parametrais, naudodamas Modelfiles.
Kodėl verta naudoti Ollama Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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