Įdiekite „DocuSeal“ vienu spustelėjimu.
Nemokama atvirojo kodo el. parašo platforma, skirta kurti, siųsti ir valdyti dokumentų pasirašymo darbo eigas.
Rinkis VPS planą DocuSeal
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DocuSeal
DocuSeal yra nemokama, atvirojo kodo dokumentų el. pasirašymo platforma, teikianti pagrindines komercinių paslaugų, tokių kaip DocuSign ir PandaDoc, galimybes – laukų išdėstymą vilkimo principu, kelis parašų tipus, automatinius priminimus ir išsamius audito žurnalus – be prenumeratos mokesčių ar mokesčių už dokumentą.
Savarankiškas DocuSeal talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo sutartys, susitarimai ir pasirašyti dokumentai yra visiškai saugomi tavo paties infrastruktūroje. Jautrūs verslo dokumentai niekada nekeliauja per trečiųjų šalių platformą, o tai supaprastina atitiktį GDPR ir kitiems duomenų apsaugos reikalavimams, kartu suteikiant tau neribotą dokumentų saugojimo ir apdorojimo talpą.
Pagrindinės DocuSeal savybės
Intuityvus formų kūrimo įrankis
Įdėkite parašo laukus, inicialus, datas ir pasirinktinius formos įvesties laukus bet kur PDF dokumente, naudodami vizualinį redaktorių — nereikia jokio kodavimo.
Keli parašų tipai
Pasirašantieji gali nupiešti, įrašyti arba įkelti savo parašą, pritaikytą asmeniniams pageidavimams, bet kuriame įrenginyje.
Masinis siuntimas
Vienu metu siųsk tą patį dokumentą šimtams pasirašančiųjų, taip masinių sutarčių platinimas taps greitas ir lengvai valdomas.
Automatiniai priminimai
Pranešimai apie laukiančius parašus siunčiami automatiškai, sumažinant rankinį priminimų siuntimą, reikalingą laiku užbaigti dokumentus.
Dokumento šablonai
Išsaugok daugkartinio naudojimo dokumentų išdėstymus, kad pasikartojantys darbo procesai, tokie kaip NDA arba įdarbinimo formos, galėtų būti paleisti per kelias sekundes.
Kodėl verta naudoti DocuSeal Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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