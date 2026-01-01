Įdiek Novu vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo pranešimų infrastruktūra, skirta el. pašto, SMS, tiesioginių ir programėlės vidinių pranešimų siuntimui per vieną vieningą API.
Rinkis VPS planą Novu
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Novu
Novu yra atvirojo kodo pranešimų infrastruktūros platforma, kuri suteikia produktų ir inžinerijos komandoms vieną API, skirtą siųsti pranešimus visais kanalais – el. paštu, SMS, tiesioginiais pranešimais (push), programėlėje ir pokalbių programose. Užuot integravus atskirus teikėjus kiekvienam kanalui, Novu nukreipia visus pranešimus per vieną sistemą su vizualiniu darbo eigos kūrimo įrankiu, vartotojo nustatymais kanalams ir pristatymo žurnalu, skirtu derinti nepavykusius siuntimus.
Savarankiškai talpinant Novu, pranešimų turinys, prenumeratorių duomenys ir teikėjų prisijungimo duomenys lieka visiškai jūsų infrastruktūroje. Nėra mokesčių už pranešimą, jokie duomenys nepalieka jūsų serverių ir turite visišką kontrolę virš užklausų limitų (rate limits) ir pakartotinio bandymo politikų – todėl tai yra tinkamas pasirinkimas privatumui jautrioms programoms ir komandoms, kurioms reikia nuspėjamų pranešimų išlaidų dideliu mastu.
Pagrindinės Novu savybės
Daugiakanalis pristatymas
Siųsk el. pašto, SMS, tiesioginius, programėlės ir pokalbių pranešimus naudodami vieną API, neintegruodami kiekvieno teikėjo atskirai.
Vizualinis darbo eigos kūrėjas
Kurk daugiapakopes pranešimų sekas su šakojimo logika ir vėlavimais, naudodamas vilkimo ir nuleidimo redaktorių – nereikia jokio kodo.
50+ tiekėjų integracijos
Prisijunk prie SendGrid, Twilio, FCM, Slack ir daugiau nei 50 kitų tiekėjų, naudodamas iš anksto sukurtas integracijas, kurios visiškai valdomos iš prietaisų skydelio vartotojo sąsajos.
Prenumeratoriaus nuostatos
Suteikite vartotojams galimybę valdyti, kokiais pranešimų kanalais jie gauna informaciją pagal temas, taip sumažinant atsisakymus ir pagerinant ilgalaikį įsitraukimą.
Pristatymo stebimumas
Patikrink kiekvieno pranešimo būseną realaus laiko pristatymo žurnale su pakartotinių bandymų skaičiumi, teikėjo atsakymais ir klaidų informacija.
Kodėl verta naudoti Novu Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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