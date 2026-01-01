Iki 69 % nuolaida Novu

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Atvirojo kodo pranešimų infrastruktūra, skirta el. pašto, SMS, tiesioginių ir programėlės vidinių pranešimų siuntimui per vieną vieningą API.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Novu vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Novu

Novu yra atvirojo kodo pranešimų infrastruktūros platforma, kuri suteikia produktų ir inžinerijos komandoms vieną API, skirtą siųsti pranešimus visais kanalais – el. paštu, SMS, tiesioginiais pranešimais (push), programėlėje ir pokalbių programose. Užuot integravus atskirus teikėjus kiekvienam kanalui, Novu nukreipia visus pranešimus per vieną sistemą su vizualiniu darbo eigos kūrimo įrankiu, vartotojo nustatymais kanalams ir pristatymo žurnalu, skirtu derinti nepavykusius siuntimus.

Savarankiškai talpinant Novu, pranešimų turinys, prenumeratorių duomenys ir teikėjų prisijungimo duomenys lieka visiškai jūsų infrastruktūroje. Nėra mokesčių už pranešimą, jokie duomenys nepalieka jūsų serverių ir turite visišką kontrolę virš užklausų limitų (rate limits) ir pakartotinio bandymo politikų – todėl tai yra tinkamas pasirinkimas privatumui jautrioms programoms ir komandoms, kurioms reikia nuspėjamų pranešimų išlaidų dideliu mastu.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Novu savybės

Daugiakanalis pristatymas

Siųsk el. pašto, SMS, tiesioginius, programėlės ir pokalbių pranešimus naudodami vieną API, neintegruodami kiekvieno teikėjo atskirai.

Vizualinis darbo eigos kūrėjas

Kurk daugiapakopes pranešimų sekas su šakojimo logika ir vėlavimais, naudodamas vilkimo ir nuleidimo redaktorių – nereikia jokio kodo.

50+ tiekėjų integracijos

Prisijunk prie SendGrid, Twilio, FCM, Slack ir daugiau nei 50 kitų tiekėjų, naudodamas iš anksto sukurtas integracijas, kurios visiškai valdomos iš prietaisų skydelio vartotojo sąsajos.

Prenumeratoriaus nuostatos

Suteikite vartotojams galimybę valdyti, kokiais pranešimų kanalais jie gauna informaciją pagal temas, taip sumažinant atsisakymus ir pagerinant ilgalaikį įsitraukimą.

Pristatymo stebimumas

Patikrink kiekvieno pranešimo būseną realaus laiko pristatymo žurnale su pakartotinių bandymų skaičiumi, teikėjo atsakymais ir klaidų informacija.

Kodėl verta naudoti Novu Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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