Įdiek Gerrit vienu spustelėjimu.
Įmonės lygio kodo peržiūros platforma, kuria pasitiki „Android“, „Chromium“ ir dideli atvirojo kodo projektai visame pasaulyje.
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Ką gali kurti su Gerrit
„Gerrit“ yra atvirojo kodo, žiniatinklio pagrindu veikianti kodo peržiūros sistema, sukurta ant „Git“. Kiekvienas pakeitimas pateikiamas kaip pataisų rinkinys (patch set) – versijuotas peržiūros vienetas – kurį komandos nariai vertina per įterptuosius komentarus, balsavimo patvirtinimus ir konfigūruojamas pateikimo taisykles, prieš jį sujungiant. Iš pradžių sukurtas „Google“ ir naudojamas „Android“, „Chromium“ bei „Qt“, „Gerrit“ suteikia struktūrizuotą peržiūros discipliną bet kuriai inžinerijos komandai.
Savo „Gerrit“ talpinimas (self-hosting) tavo paties VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę virš saugyklų, prieigos teisių ir kodo peržiūros darbo eigų. Su „first-user-becomes-admin“ paleidimu (bootstrap), detaliomis prieigos taisyklėmis kiekvienam projektui ir daugiau nei 100 plėtinių turinčia įskiepių ekosistema, ji sukurta komandoms, kurioms reikia audito žurnalų ir griežtų kodo kokybės vartų, nepasikliaujant trečiųjų šalių platformomis.
Pagrindinės Gerrit savybės
Pataisomis pagrįsta peržiūros darbo eiga
Kiekvienas kodo pakeitimas pateikiamas kaip versijuotas pataisų rinkinys, suteikiantis peržiūrintiesiems aiškų vaizdą apie kiekvieną iteraciją ir visą versijų istoriją.
Detalūs leidimai
Apibrėžkite prieigos taisykles kiekvienam projektui, kiekvienai šakai ir kiekvienam veiksmui asmenims ir grupėms, įskaitant priverstinio įkėlimo ir pateikimo teises.
Įterptasis kodo komentavimas
Palik komentarus prie konkrečių kodo eilučių ir atsakyk vietoje, taip peržiūros diskusijas susiejant tiesiogiai su kodu, į kurį jos nurodo.
CI/CD integracija
Paleisk Jenkins, Zuul ar bet kurią CI sistemą automatiškai, gavus naujus pataisymų rinkinius, naudodamas „webhook'us“ ir integruotą „Events Stream API“.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite Gerrit su daugiau nei 100 bendruomenės papildinių, skirtais LDAP autentifikavimui, metrikai, pranešimams ir individualizuotoms peržiūros darbo eigoms.
Kelių saugyklų valdymas
Tvarkykite ir peržiūrėkite pakeitimus keliose git saugyklose iš vienos instancijos, turėdami vieningą prieigos kontrolę ir audito žurnalus.
Kodėl verta naudoti Gerrit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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