Įdiek Manticore Search vienu spustelėjimu.
Didelio našumo atvirojo kodo paieškos duomenų bazė su visatekste paieška, vektorine paieška ir MySQL protokolo palaikymu.
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Ką gali kurti su Manticore Search
„Manticore Search“ yra galinga atvirojo kodo duomenų bazė, sukurta specialiai paieškai. Sukurta 2017 m. kaip „Sphinx Search“ projekto tęsinys, ji sujungia viso teksto paiešką, vektorinę panašumo paiešką ir realaus laiko analizę viename variklyje – pasiekiama per pažįstamą „MySQL“ protokolą arba JSON HTTP API.
Skirtingai nei „Elasticsearch“, „Manticore“ yra parašyta C++ kalba ir reikalauja minimalių išteklių, užtikrindama puikų užklausų našumą milijarduose dokumentų. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę tavo paieškos infrastruktūrai – jokių mokesčių už užklausą, jokio tiekėjo įkalinimo ir jokios JVM perkrovos.
Pagrindinės Manticore Search savybės
Viso teksto paieška
20+ paieškos operatorių, įskaitant apytikslę atitiktį, šaknies nustatymą ir lematizavimą, skirtų tiksliai viso teksto paieškai dideliuose dokumentų rinkiniuose.
MySQL suderinamas
Prisijunk naudodamas bet kokį MySQL klientą, ORM ar BI įrankį – nereikia jokio naujo SDK, o esami MySQL pagrindu veikiantys įrankiai veikia iškart.
Vektorinė paieška
Integruotas HNSW vektorinis indeksas leidžia atlikti semantinės panašumo paieškas ir hibridines raktažodžių ir vektorines užklausas be atskiros vektorinės duomenų bazės.
Indeksavimas realiu laiku
Dokumentai tampa ieškomi iš karto įkėlus, be indeksų atstatymo vėlavimo, išlaikant rezultatus aktualius greitai kintančiuose duomenų rinkiniuose.
Stulpelinė saugykla
Stulpelinis formatas pagreitina analizę, agregavimą ir fasadinę paiešką dideliuose duomenų rinkiniuose su maža atminties apkrova.
Kodėl verta naudoti Manticore Search Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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