Įdiek Penpot vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo UI/UX dizaino ir prototipų kūrimo platforma, sukurta remiantis žiniatinklio standartais, dizaineriams ir kūrėjams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Penpot
Penpot yra pirmoji atvirojo kodo dizaino ir prototipų kūrimo platforma, sukurta specialiai įvairių sričių dizainerių ir kūrėjų bendradarbiavimui. Skirtingai nuo nuosavybinių alternatyvų, kurios pririša komandas prie prenumeratos modelių ir uždarų ekosistemų, Penpot yra sukurta remiantis atvirais žiniatinklio standartais, generuoja natūralų SVG ir CSS paruoštą kodą, kurį kūrėjai gali tiesiogiai naudoti savo projektuose.
Savarankiškai talpinant Penpot savo VPS serveryje, visi dizaino failai, klientų darbai ir intelektinė nuosavybė lieka išskirtinai tavo serveriuose – jokių mokesčių už kiekvieną vietą, jokios priklausomybės nuo tiekėjo ir visiška tavo dizaino infrastruktūros ir duomenų kontrolė.
Pagrindinės Penpot savybės
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
Keli dizaineriai gali dirbti su tuo pačiu failu vienu metu, matydami vienas kito žymeklius, įterptus komentarus ir tiesioginius atnaujinimus.
Gimtoji SVG išvestis
Kiekvienas dizainas eksportuojasi į standartinį SVG su CSS savybėmis, kurias kūrėjai gali tiesiogiai nukopijuoti į kodą, taip pašalinant perdavimo spėliones.
Komponentų sistema
Kurk keičiamo mastelio dizaino sistemas su daugkartinio naudojimo komponentais, variantais, įdėtais perrašymais ir bendrinamomis bibliotekomis visuose projektuose.
Interaktyvus prototipų kūrimas
Kurk interaktyvius prototipus su perėjimais, užklojimais ir slankiojimo elgsena, kad išbandytum ir patvirtintum naudotojų srautus prieš pradedant kūrimą.
Kūrėjo perdavimas
Tikrinimo skydelis parodo CSS reikšmes, matmenis ir išteklius, todėl kūrėjai gauna tikslias specifikacijas, nereikėdami prieigos prie dizaino įrankių.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite „Penpot“ galimybes naudodami „JavaScript“ įskiepių API, kad kurtumėte pritaikytas darbo eigas ir integruotumėte su esamu dizaino įrankių rinkiniu.
Kodėl verta naudoti Penpot Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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