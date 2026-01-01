Įdiekite „SeaweedFS“ vienu spustelėjimu.
Didelio našumo paskirstyta failų sistema su S3 API suderinamumu, skirta milijardams failų saugoti ir pateikti dideliu mastu.
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Ką gali kurti su SeaweedFS
„SeaweedFS“ yra atvirojo kodo paskirstyta failų sistema, turinti daugiau nei 24 000 „GitHub“ žvaigždučių, optimizuota efektyviam didelio skaičiaus failų saugojimui ir paieškai. Su integruota S3 suderinama API, ji tarnauja kaip tiesioginis „Amazon S3“ pakaitalas savarankiškai valdomose aplinkose – bet kuris įrankis ar SDK, sukurtas S3, veikia su „SeaweedFS“ be kodo pakeitimų.
Savarankiškai talpinant objektų saugyklą savo VPS serveryje, pašalinamos debesų paslaugų teikėjų mokesčiai už užklausas ir už GB, išlaikant duomenis visiškai jūsų kontrolėje. „SeaweedFS“ tvarko viską – nuo mažų vartotojų įkeltų paveikslėlių iki didelių vaizdo failų ir atsarginių kopijų archyvų, su replikacija ir ištrynimo kodavimu, prieinamais duomenų apsaugai.
Pagrindinės SeaweedFS savybės
S3 API suderinamumas
Bet kokia programa ar įrankis, sukurtas „Amazon S3“ sistemai, jungiasi prie „SeaweedFS“ be jokių pakeitimų, leidžiantis nedelsiant integruotis su esamomis darbo eigomis.
Efektyvus mažų failų tvarkymas
Optimizuota saugyklos sistema efektyviai tvarko milijardus mažų failų – dažna silpnoji vieta tradicinėse failų sistemose ir bendrosios paskirties saugyklų posistemėse.
Duomenų replikacija
Automatinis replikavimas tarp tūrinių serverių užtikrina perteklinį duomenų saugumą, kad duomenys išliktų prieinami net jei atskiri saugyklos mazgai sugenda.
Ištrynimo kodavimas
Sumažina saugojimo sąnaudas, palyginti su visišku replikavimu, išlaikant duomenų vientisumą šiltosios ir šaltosios saugojimo pakopoms.
FUSE įkėlimo palaikymas
Prijunkite „SeaweedFS“ kaip vietinę failų sistemą „Linux“ serveriuose, leidžiant programoms, kurios tikisi standartinės POSIX failų prieigos, tiesiogiai skaityti ir rašyti.
Kodėl verta naudoti SeaweedFS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių