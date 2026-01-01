Iki 69 % nuolaida SeaweedFS

Įdiekite „SeaweedFS“ vienu spustelėjimu.

Didelio našumo paskirstyta failų sistema su S3 API suderinamumu, skirta milijardams failų saugoti ir pateikti dideliu mastu.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „SeaweedFS“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SeaweedFS

„SeaweedFS“ yra atvirojo kodo paskirstyta failų sistema, turinti daugiau nei 24 000 „GitHub“ žvaigždučių, optimizuota efektyviam didelio skaičiaus failų saugojimui ir paieškai. Su integruota S3 suderinama API, ji tarnauja kaip tiesioginis „Amazon S3“ pakaitalas savarankiškai valdomose aplinkose – bet kuris įrankis ar SDK, sukurtas S3, veikia su „SeaweedFS“ be kodo pakeitimų.

Savarankiškai talpinant objektų saugyklą savo VPS serveryje, pašalinamos debesų paslaugų teikėjų mokesčiai už užklausas ir už GB, išlaikant duomenis visiškai jūsų kontrolėje. „SeaweedFS“ tvarko viską – nuo mažų vartotojų įkeltų paveikslėlių iki didelių vaizdo failų ir atsarginių kopijų archyvų, su replikacija ir ištrynimo kodavimu, prieinamais duomenų apsaugai.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SeaweedFS savybės

S3 API suderinamumas

Bet kokia programa ar įrankis, sukurtas „Amazon S3“ sistemai, jungiasi prie „SeaweedFS“ be jokių pakeitimų, leidžiantis nedelsiant integruotis su esamomis darbo eigomis.

Efektyvus mažų failų tvarkymas

Optimizuota saugyklos sistema efektyviai tvarko milijardus mažų failų – dažna silpnoji vieta tradicinėse failų sistemose ir bendrosios paskirties saugyklų posistemėse.

Duomenų replikacija

Automatinis replikavimas tarp tūrinių serverių užtikrina perteklinį duomenų saugumą, kad duomenys išliktų prieinami net jei atskiri saugyklos mazgai sugenda.

Ištrynimo kodavimas

Sumažina saugojimo sąnaudas, palyginti su visišku replikavimu, išlaikant duomenų vientisumą šiltosios ir šaltosios saugojimo pakopoms.

FUSE įkėlimo palaikymas

Prijunkite „SeaweedFS“ kaip vietinę failų sistemą „Linux“ serveriuose, leidžiant programoms, kurios tikisi standartinės POSIX failų prieigos, tiesiogiai skaityti ir rašyti.

Kodėl verta naudoti SeaweedFS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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