Įdiek OpenTTD vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daugelio žaidėjų žaidimo serveris klasikiniam „Transport Tycoon Deluxe“, palaikantis iki 255 vienu metu žaidžiančių žaidėjų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenTTD
OpenTTD yra nemokama, atvirojo kodo žymiojo transporto simuliatoriaus žaidimo „Transport Tycoon Deluxe“ atnaujinta versija. Veikiantis kaip dedikuotas kelių žaidėjų serveris, jis leidžia iki 255 žaidėjų vienu metu statyti ir varžytis kelių, geležinkelių, jūrų ir oro tinkluose, procedūriškai generuojamuose arba rankų darbo žemėlapiuose. Dešimtmečius trukęs bendruomenės vystymas pridėjo naujų žemėlapių tipų, patobulintų dirbtinio intelekto priešininkų ir turtingą „NewGRF“ turinio paketų ekosistemą transporto priemonėms, pramonės šakoms ir miestų stiliams.
Savo „OpenTTD“ serverio talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką žaidimo nustatymų, modifikacijų, žaidėjų prieigos ir serverio matomumo kontrolę – nesvarbu, ar nori privataus žaidimo su draugais, ar viešai sąraše esančio serverio, kurį galima rasti per „OpenTTD Game Coordinator“.
Pagrindinės OpenTTD savybės
Masinio daugelio žaidėjų palaikymas
Leidžia priimti iki 255 vienu metu žaidžiančių žaidėjų, su integruotu viešųjų, tik pakviestiesiems ir slaptažodžiu apsaugotų žaidimo režimų palaikymu.
NewGRF Mod palaikymas
Išplėsk savo serverį bendruomenės sukurtais NewGRF turinio paketais, kurie prideda naujų transporto priemonių, pramonės šakų, vietovės tipų ir vizualinių stilių.
Išsaugotų žaidimų patvarumas
Konfigūruojami automatinio išsaugojimo intervalai ir nuolatinis duomenų tomas apsaugo žaidimo eigą ir leidžia lengvai grįžti į bet kurią ankstesnę sesiją.
Viešų serverių aptikimas
Automatiškai užsiregistruoja OpenTTD žaidimo koordinatoriuje, kad žaidėjai visame pasaulyje galėtų rasti ir prisijungti prie tavo serverio iš žaidimo serverių naršyklės.
Klasikinis žaidimas atgaivintas
Tikslus žaidimo Transport Tycoon Deluxe atkūrimas su dešimtmečiais žaidimo patobulinimų, naujais žemėlapių generatoriais ir patobulintais DI priešininkais.
Kodėl verta naudoti OpenTTD Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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