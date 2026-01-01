Įdiek Strava statistiką vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas asmeninis sporto analizės prietaisų skydelis, kuris tavo „Strava“ veiklas paverčia detalia statistika, diagramomis ir šilumos žemėlapiais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Statistics for Strava
„Strava“ statistika yra savarankiškai talpinamas analizės prietaisų skydelis, kuris paima visą tavo „Strava“ veiklos istoriją ir pateikia ją kaip interaktyvias diagramas, geografinius šilumos žemėlapius, įrangos naudojimo ataskaitas, segmentų analizę ir metines apžvalgas – viskas saugoma lokaliai tavo serveryje. Skirtingai nei oficiali „Strava“ programėlė, ji niekada nepraranda istorinių duomenų už mokamos prieigos ir suteikia tau visą tavo sportinių įrašų nuosavybę.
Sąrankai reikalinga „Strava“ API programėlė (kuriama nemokamai) ir vienkartinis „OAuth“ autorizacijos srautas, skirtas atnaujinimo prieigos raktui sugeneruoti. Prisijungus, fono demonas automatiškai importuoja naujas veiklas ir palaiko tavo prietaisų skydelio aktualumą. Norint naudotis šia programėle, reikalinga „Strava“ paskyra.
Pagrindinės Statistics for Strava savybės
Veiklos analitikos valdymo skydas
Išsami statistika su interaktyviomis diagramomis, apimanti bendrus rezultatus, tendencijas, asmeninius rekordus ir treniruočių krūvį visų veiklų tipams.
Geografinis dėmesio žemėlapis
Vizualizuok veiklos židinius geografiniame šilumos žemėlapyje, kuriame atvaizduojami visi įrašyti maršrutai, kad atskleistum mėgstamiausias treniruočių vietas.
Įranga ir priežiūros sekimas
Stebėkite dviračių, batų ir įrangos nuvažiuotą atstumą bei naudojimo valandas, su techninės priežiūros planavimu, kad žinotumėte, kada įrangai reikia aptarnavimo.
Segmento istorija ir pastangos
Peržiūrėk visas tavo Strava segmento pastangas, asmeninius rekordus ir progresą laikui bėgant kiekvienam segmentui, kurį esi įveikęs bėgdamas ar važiuodamas.
Strava Rewind
Metinė metų apžvalgos patirtis, kuri parodo tavo didžiausius pasiekimus, ilgiausias veiklas ir sporto pasiekimus per metus.
DI treniruočių asistentas
Pasirenkama dirbtinio intelekto varoma tavo mokymo duomenų analizė su įžvalgomis ir pasiūlymais, prijungiama prie OpenAI, Anthropic arba vietinio Ollama modelio.
Kodėl verta naudoti Statistics for Strava Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.