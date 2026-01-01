Iki 69 % nuolaida Statistics for Strava

Įdiek Strava statistiką vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinamas asmeninis sporto analizės prietaisų skydelis, kuris tavo „Strava“ veiklas paverčia detalia statistika, diagramomis ir šilumos žemėlapiais.

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Įdiek Strava statistiką vienu spustelėjimu.

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5,49/mėn.
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4 GB atmintis (RAM)
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100 GB NVMe disko talpa
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69% nuolaida
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
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16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Statistics for Strava

„Strava“ statistika yra savarankiškai talpinamas analizės prietaisų skydelis, kuris paima visą tavo „Strava“ veiklos istoriją ir pateikia ją kaip interaktyvias diagramas, geografinius šilumos žemėlapius, įrangos naudojimo ataskaitas, segmentų analizę ir metines apžvalgas – viskas saugoma lokaliai tavo serveryje. Skirtingai nei oficiali „Strava“ programėlė, ji niekada nepraranda istorinių duomenų už mokamos prieigos ir suteikia tau visą tavo sportinių įrašų nuosavybę.

Sąrankai reikalinga „Strava“ API programėlė (kuriama nemokamai) ir vienkartinis „OAuth“ autorizacijos srautas, skirtas atnaujinimo prieigos raktui sugeneruoti. Prisijungus, fono demonas automatiškai importuoja naujas veiklas ir palaiko tavo prietaisų skydelio aktualumą. Norint naudotis šia programėle, reikalinga „Strava“ paskyra.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Statistics for Strava savybės

Veiklos analitikos valdymo skydas

Išsami statistika su interaktyviomis diagramomis, apimanti bendrus rezultatus, tendencijas, asmeninius rekordus ir treniruočių krūvį visų veiklų tipams.

Geografinis dėmesio žemėlapis

Vizualizuok veiklos židinius geografiniame šilumos žemėlapyje, kuriame atvaizduojami visi įrašyti maršrutai, kad atskleistum mėgstamiausias treniruočių vietas.

Įranga ir priežiūros sekimas

Stebėkite dviračių, batų ir įrangos nuvažiuotą atstumą bei naudojimo valandas, su techninės priežiūros planavimu, kad žinotumėte, kada įrangai reikia aptarnavimo.

Segmento istorija ir pastangos

Peržiūrėk visas tavo Strava segmento pastangas, asmeninius rekordus ir progresą laikui bėgant kiekvienam segmentui, kurį esi įveikęs bėgdamas ar važiuodamas.

Strava Rewind

Metinė metų apžvalgos patirtis, kuri parodo tavo didžiausius pasiekimus, ilgiausias veiklas ir sporto pasiekimus per metus.

DI treniruočių asistentas

Pasirenkama dirbtinio intelekto varoma tavo mokymo duomenų analizė su įžvalgomis ir pasiūlymais, prijungiama prie OpenAI, Anthropic arba vietinio Ollama modelio.

Kodėl verta naudoti Statistics for Strava Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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