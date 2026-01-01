Įdiek Hi.Events vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo renginių valdymo ir bilietų platinimo platforma, skirta konferencijoms, seminarams ir susitikimams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Hi.Events
Hi.Events yra moderni, atvirojo kodo renginių valdymo ir bilietų pardavimo platforma, sukurta organizatoriams, norintiems visiškai kontroliuoti savo renginius, nemokant komercinėms platformoms mokesčių už kiekvieną bilietą. Ji valdo visą renginio gyvavimo ciklą – nuo renginių puslapių publikavimo ir bilietų pardavimo iki dalyvių registracijos ir pardavimų analizės – visa tai iš vieno valdymo pulto.
Savarankiškai hostinant Hi.Events savo VPS serveryje, dalyvių duomenys, mokėjimų konfigūracija ir renginio turinys lieka tavo kontrolėje. Užuot praradus procentą nuo kiekvieno bilieto SaaS paslaugų teikėjui, tu moki fiksuotą VPS kainą, nepriklausomai nuo to, kiek bilietų parduodi, ir gali pritaikyti platformą pagal savo prekės ženklą.
Pagrindinės Hi.Events savybės
Pritaikomi renginių puslapiai
Kurk prekės ženklo renginių puslapius su individualizuotais domenais, savo logotipais ir pritaikytais pagrindinio puslapio išdėstymais, kurie atitinka tavo organizaciją.
Stripe bilietų pardavimas
Parduokite mokamus ir nemokamus bilietus su integruota „Stripe“ sistema, nuolaidų kodais, vietų limitais ir pakopinės kainodaros taisyklėmis.
QR registracija
Patikrink lankytojus prie durų, naudojant bilietus su QR kodu ir integruotą registracijos sąsają, skirtą personalui mobiliuosiuose įrenginiuose.
Užsakymų valdymas
Sek užsakymus, grąžink pinigus, persiųsk bilietus ir eksportuok dalyvių sąrašus ženkliukų spausdinimui arba tolesniems veiksmams po renginio.
Pardavimų analitika
Stebėkite bilietų pardavimus, pajamas ir lankomumo tendencijas realiuoju laiku, naudodami integruotas ataskaitų lentas ir ataskaitas apie kiekvieną renginį.
REST API ir „Webhooks“
Integruok Hi.Events su CRM sistemomis, adresatų sąrašais arba individualizuotomis darbo eigomis per dokumentuotą REST API ir webhook sistemą.
Kodėl verta naudoti Hi.Events Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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