Įdiek jfa-go vienu spustelėjimu.
Kvietimais pagrįstas naudotojų valdymas „Jellyfin“ sistemai su profiliais, slaptažodžių atkūrimu ir daugiakanaliais pranešimais.
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Ką gali kurti su jfa-go
jfa-go yra savarankiškai talpinamas vartotojų valdymo priedas, skirtas „Jellyfin“ (su antriniu „Emby“ palaikymu), kuris pakeičia rankinį paskyrų kūrimą bendrinamomis kvietimo nuorodomis. Kiekvienas kvietimas gali priskirti „Jellyfin“ profilį, kuris kontroliuoja prieigą prie bibliotekos, perkodavimo limitus ir kitus serverio nustatymus, o parinktys, skirtos naudojimo apribojimams, galiojimo datoms, slaptažodžio taisyklėms ir CAPTCHA, suteikia administratoriams griežtą kontrolę, kas ir kaip registruojasi.
Savarankiškas jfa-go talpinimas kartu su „Jellyfin“ pašalina sunkumus, susijusius su šeimos narių, draugų ar mokamų rėmėjų prijungimu, prideda slaptažodžio atkūrimo eigas, kurios veikia su „Jellyfin“ integruota funkcija „Pamiršau slaptažodį“, ir sujungia vartotojų pranešimus su „Discord“, „Telegram“, „Matrix“ ir el. paštu, neperduodant jokių duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.
Pagrindinės jfa-go savybės
Registracija kvietimu
Generuok dalijamas kvietimo nuorodas su naudojimo limitais, galiojimo datomis ir kiekvienai nuorodai priskirtais Jellyfin profiliais, kad kiekvienas svečias automatiškai gautų tinkamą prieigą.
Savitarnos slaptažodžio atstatymas
Integruoti į „Jellyfin“ „Pamiršau slaptažodį“ procesą arba pateikti „Mano paskyra“ puslapį, kad vartotojai galėtų atkurti prisijungimo duomenis nesusisiekę su administratoriumi.
Daugiakanaliai pranešimai
Susisiekite su vartotojais per Discord, Telegram, Matrix ar el. paštu dėl galiojimo pabaigos įspėjimų, pranešimų ir paskyros įvykių, naudodami Markdown šablonus.
Masinis naudotojų valdymas
Peržiūrėk visas „Jellyfin“ paskyras viename valdymo pulte ir įjunk, išjunk, ištrink arba iš naujo sukonfigūruok vartotojus masiškai, o ne po vieną.
Paskyros galiojimo pabaigos taisyklės
Nustatykite kvietimams galiojimo terminą, kad bandomosios arba mokamos narystės automatiškai išsijungtų arba būtų ištrintos po nustatyto laikotarpio.
Ombi ir Jellyseerr sinchronizavimas
Sinchronizuokite naudotojų vardus, slaptažodžius ir kontaktinius duomenis tarp jfa-go, Ombi ir Jellyseerr, kad užklausos liktų susietos su tinkama paskyra.
Kodėl verta naudoti jfa-go Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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