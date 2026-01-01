Iki 69 % nuolaida jfa-go

Įdiek jfa-go vienu spustelėjimu.

Kvietimais pagrįstas naudotojų valdymas „Jellyfin“ sistemai su profiliais, slaptažodžių atkūrimu ir daugiakanaliais pranešimais.

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5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek jfa-go vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su jfa-go

jfa-go yra savarankiškai talpinamas vartotojų valdymo priedas, skirtas „Jellyfin“ (su antriniu „Emby“ palaikymu), kuris pakeičia rankinį paskyrų kūrimą bendrinamomis kvietimo nuorodomis. Kiekvienas kvietimas gali priskirti „Jellyfin“ profilį, kuris kontroliuoja prieigą prie bibliotekos, perkodavimo limitus ir kitus serverio nustatymus, o parinktys, skirtos naudojimo apribojimams, galiojimo datoms, slaptažodžio taisyklėms ir CAPTCHA, suteikia administratoriams griežtą kontrolę, kas ir kaip registruojasi.

Savarankiškas jfa-go talpinimas kartu su „Jellyfin“ pašalina sunkumus, susijusius su šeimos narių, draugų ar mokamų rėmėjų prijungimu, prideda slaptažodžio atkūrimo eigas, kurios veikia su „Jellyfin“ integruota funkcija „Pamiršau slaptažodį“, ir sujungia vartotojų pranešimus su „Discord“, „Telegram“, „Matrix“ ir el. paštu, neperduodant jokių duomenų trečiųjų šalių paslaugoms.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės jfa-go savybės

Registracija kvietimu

Generuok dalijamas kvietimo nuorodas su naudojimo limitais, galiojimo datomis ir kiekvienai nuorodai priskirtais Jellyfin profiliais, kad kiekvienas svečias automatiškai gautų tinkamą prieigą.

Savitarnos slaptažodžio atstatymas

Integruoti į „Jellyfin“ „Pamiršau slaptažodį“ procesą arba pateikti „Mano paskyra“ puslapį, kad vartotojai galėtų atkurti prisijungimo duomenis nesusisiekę su administratoriumi.

Daugiakanaliai pranešimai

Susisiekite su vartotojais per Discord, Telegram, Matrix ar el. paštu dėl galiojimo pabaigos įspėjimų, pranešimų ir paskyros įvykių, naudodami Markdown šablonus.

Masinis naudotojų valdymas

Peržiūrėk visas „Jellyfin“ paskyras viename valdymo pulte ir įjunk, išjunk, ištrink arba iš naujo sukonfigūruok vartotojus masiškai, o ne po vieną.

Paskyros galiojimo pabaigos taisyklės

Nustatykite kvietimams galiojimo terminą, kad bandomosios arba mokamos narystės automatiškai išsijungtų arba būtų ištrintos po nustatyto laikotarpio.

Ombi ir Jellyseerr sinchronizavimas

Sinchronizuokite naudotojų vardus, slaptažodžius ir kontaktinius duomenis tarp jfa-go, Ombi ir Jellyseerr, kad užklausos liktų susietos su tinkama paskyra.

Kodėl verta naudoti jfa-go Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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