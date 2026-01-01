Įdiek Convoy vienu spustelėjimu.
Debesų pagrindu sukurtas atvirojo kodo „webhooks“ šliuzas, skirtas priimti, išsaugoti, derinti ir patikimai pristatyti milijonus „webhook“ įvykių.
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Ką gali kurti su Convoy
„Convoy“ yra atvirojo kodo debesų pagrindu veikiantis „webhook“ šliuzas, sukurtas saugiai priimti, saugoti, derinti, pristatyti ir valdyti milijonus „webhook“ įvykių dideliu mastu. Sukurtas inžinierių komandoms, kurios siunčia įvykius klientams arba gauna įvykius iš trečiųjų šalių, jis išsprendžia patikimos „webhook“ infrastruktūros kūrimo operacinius sunkumus – automatiniai pakartotiniai bandymai, parašo patvirtinimas, nepavykusių pranešimų tvarkymas ir išsami administratoriaus prietaisų skydelis kiekvienam pristatymui patikrinti.
Savarankiškai hostinant „Convoy“, įvykių duomenų paketai, klientų galiniai taškai ir pristatymo žurnalai lieka tavo VPS viduje, be kainodaros už įvykį ir be trečiųjų šalių matomumo tavo srautui. „PostgreSQL“ ir „Redis“ pateikiami iš anksto sukonfigūruoti, todėl šliuzas yra paruoštas gamybiniams „webhook“ darbo krūviams nuo pat pirmojo diegimo.
Pagrindinės Convoy savybės
Patikimas pristatymas
Automatinės eksponentinės ir tiesinės pakartotinio bandymo strategijos neleidžia laikiniesiems gedimams klientų galiniuose taškuose prarasti „webhook“ įvykių.
Parašo patikra
Pasirašykite siunčiamas užklausas su HMAC ir patikrinkite gaunamus žiniatinklio kablius, kad kiekvienu įvykiu galėtų pasitikėti siuntėjas ir gavėjas.
Administratoriaus valdymo skydelis
Apžiūrėk, filtruok ir pakartok kiekvieną „webhook“ pristatymą iš integruotos vartotojo sąsajos, nerašydamas pasirinktinių derinimo įrankių.
Dviejų krypčių šliuzas
Veikia ir kaip išeinantis siuntėjas klientams, ir kaip įeinantis šliuzas, skirtas saugiai priimti trečiųjų šalių „webhook'us“.
Plečiami vykdytojai
Atskiri žiniatinklio ir agento procesai leidžia nepriklausomai didinti duomenų įkėlimo ir pristatymo pralaidumą, augant įvykių kiekiui.
Savarankiškai talpinami duomenys
„Webhook“ duomenų paketai, galinių taškų paslaptys ir pristatymo istorija lieka tavo infrastruktūroje be SaaS mokesčių už kiekvieną įvykį.
Kodėl verta naudoti Convoy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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