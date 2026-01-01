Iki 69 % nuolaida Convoy

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Debesų pagrindu sukurtas atvirojo kodo „webhooks“ šliuzas, skirtas priimti, išsaugoti, derinti ir patikimai pristatyti milijonus „webhook“ įvykių.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Convoy

„Convoy“ yra atvirojo kodo debesų pagrindu veikiantis „webhook“ šliuzas, sukurtas saugiai priimti, saugoti, derinti, pristatyti ir valdyti milijonus „webhook“ įvykių dideliu mastu. Sukurtas inžinierių komandoms, kurios siunčia įvykius klientams arba gauna įvykius iš trečiųjų šalių, jis išsprendžia patikimos „webhook“ infrastruktūros kūrimo operacinius sunkumus – automatiniai pakartotiniai bandymai, parašo patvirtinimas, nepavykusių pranešimų tvarkymas ir išsami administratoriaus prietaisų skydelis kiekvienam pristatymui patikrinti.

Savarankiškai hostinant „Convoy“, įvykių duomenų paketai, klientų galiniai taškai ir pristatymo žurnalai lieka tavo VPS viduje, be kainodaros už įvykį ir be trečiųjų šalių matomumo tavo srautui. „PostgreSQL“ ir „Redis“ pateikiami iš anksto sukonfigūruoti, todėl šliuzas yra paruoštas gamybiniams „webhook“ darbo krūviams nuo pat pirmojo diegimo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Convoy savybės

Patikimas pristatymas

Automatinės eksponentinės ir tiesinės pakartotinio bandymo strategijos neleidžia laikiniesiems gedimams klientų galiniuose taškuose prarasti „webhook“ įvykių.

Parašo patikra

Pasirašykite siunčiamas užklausas su HMAC ir patikrinkite gaunamus žiniatinklio kablius, kad kiekvienu įvykiu galėtų pasitikėti siuntėjas ir gavėjas.

Administratoriaus valdymo skydelis

Apžiūrėk, filtruok ir pakartok kiekvieną „webhook“ pristatymą iš integruotos vartotojo sąsajos, nerašydamas pasirinktinių derinimo įrankių.

Dviejų krypčių šliuzas

Veikia ir kaip išeinantis siuntėjas klientams, ir kaip įeinantis šliuzas, skirtas saugiai priimti trečiųjų šalių „webhook'us“.

Plečiami vykdytojai

Atskiri žiniatinklio ir agento procesai leidžia nepriklausomai didinti duomenų įkėlimo ir pristatymo pralaidumą, augant įvykių kiekiui.

Savarankiškai talpinami duomenys

„Webhook“ duomenų paketai, galinių taškų paslaptys ir pristatymo istorija lieka tavo infrastruktūroje be SaaS mokesčių už kiekvieną įvykį.

Kodėl verta naudoti Convoy Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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