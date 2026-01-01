Įdiek Autobase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo savitarnos Database-as-a-Service platforma, skirta automatizuotam PostgreSQL telkinio aprūpinimui ir valdymui.
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Ką gali kurti su Autobase
„Autobase“ yra atvirojo kodo alternatyva debesyje valdomoms duomenų bazių paslaugoms, tokioms kaip „Amazon RDS“ ir „Google Cloud SQL“, užtikrinanti automatinį „PostgreSQL“ klasterių paruošimą, aukšto prieinamumo konfigūraciją ir centralizuotą valdymą per intuityvią žiniatinklio konsolę. Turėdama daugiau nei 4 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji leidžia paruošti gamybai paruoštus „PostgreSQL“ klasterius su automatiniu perjungimu gedimo atveju, suplanuotomis atsarginėmis kopijomis ir atkūrimu iki konkretaus laiko momento, nereikalaujant rankiniu būdu įvaldyti sudėtingos HA konfigūracijos.
Savarankiškai talpinant „Autobase“ pašalinamos pasikartojančios valandinės debesų duomenų bazių paslaugų išlaidos, išlaikant visą duomenų bazių infrastruktūrą ir visus saugomus duomenis visiškai jūsų kontrolėje. Integruota „DBDesk Studio“ suteikia tiesioginę SQL prieigą ir schemos tyrinėjimą, o REST API leidžia visiškai programiškai valdyti – suteikdama jums valdomos duomenų bazės patogumą jūsų pačių infrastruktūroje.
Pagrindinės Autobase savybės
Klasterio sukūrimas vienu paspaudimu
Sukurkite visiškai sukonfigūruotus, didelio prieinamumo PostgreSQL klasterius naudodami žiniatinklio konsolę, nerašydami HA konfigūracijos failų ar Ansible „playbook'ų“ rankiniu būdu.
Automatinis perjungimas
Integruotas gedimų perėmimas aptinka pirminius gedimus ir automatiškai aktyvuoja atsarginę kopiją, sumažindamas prastovas gamybos darbo krūviams be rankinio įsikišimo.
Integruota SQL studija
„DBDesk Studio“ yra komplektuojamas kartu su konsole, suteikiantis schemų naršymą, užklausų vykdymą ir duomenų tyrinėjimą neįdiegiant atskiro duomenų bazės kliento.
Atsarginės kopijos ir atkūrimas
Suplanuok automatines atsargines kopijas ir atkurk klasterius į bet kurį laiko momentą, apsisaugant nuo duomenų praradimo dėl atsitiktinių ištrynimų ar programos klaidų.
REST API automatizavimas
Kiekvienas valdymo veiksmas pasiekiamas per REST API, leidžiantis integruoti su CI/CD konvejeriais, infrastruktūros kaip kodo įrankiais ir pasirinktiniais automatizavimo scenarijais.
Kodėl verta naudoti Autobase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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