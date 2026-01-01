Iki 69 % nuolaida Autobase

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Atvirojo kodo savitarnos Database-as-a-Service platforma, skirta automatizuotam PostgreSQL telkinio aprūpinimui ir valdymui.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Autobase vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Autobase

„Autobase“ yra atvirojo kodo alternatyva debesyje valdomoms duomenų bazių paslaugoms, tokioms kaip „Amazon RDS“ ir „Google Cloud SQL“, užtikrinanti automatinį „PostgreSQL“ klasterių paruošimą, aukšto prieinamumo konfigūraciją ir centralizuotą valdymą per intuityvią žiniatinklio konsolę. Turėdama daugiau nei 4 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji leidžia paruošti gamybai paruoštus „PostgreSQL“ klasterius su automatiniu perjungimu gedimo atveju, suplanuotomis atsarginėmis kopijomis ir atkūrimu iki konkretaus laiko momento, nereikalaujant rankiniu būdu įvaldyti sudėtingos HA konfigūracijos.

Savarankiškai talpinant „Autobase“ pašalinamos pasikartojančios valandinės debesų duomenų bazių paslaugų išlaidos, išlaikant visą duomenų bazių infrastruktūrą ir visus saugomus duomenis visiškai jūsų kontrolėje. Integruota „DBDesk Studio“ suteikia tiesioginę SQL prieigą ir schemos tyrinėjimą, o REST API leidžia visiškai programiškai valdyti – suteikdama jums valdomos duomenų bazės patogumą jūsų pačių infrastruktūroje.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Autobase savybės

Klasterio sukūrimas vienu paspaudimu

Sukurkite visiškai sukonfigūruotus, didelio prieinamumo PostgreSQL klasterius naudodami žiniatinklio konsolę, nerašydami HA konfigūracijos failų ar Ansible „playbook'ų“ rankiniu būdu.

Automatinis perjungimas

Integruotas gedimų perėmimas aptinka pirminius gedimus ir automatiškai aktyvuoja atsarginę kopiją, sumažindamas prastovas gamybos darbo krūviams be rankinio įsikišimo.

Integruota SQL studija

„DBDesk Studio“ yra komplektuojamas kartu su konsole, suteikiantis schemų naršymą, užklausų vykdymą ir duomenų tyrinėjimą neįdiegiant atskiro duomenų bazės kliento.

Atsarginės kopijos ir atkūrimas

Suplanuok automatines atsargines kopijas ir atkurk klasterius į bet kurį laiko momentą, apsisaugant nuo duomenų praradimo dėl atsitiktinių ištrynimų ar programos klaidų.

REST API automatizavimas

Kiekvienas valdymo veiksmas pasiekiamas per REST API, leidžiantis integruoti su CI/CD konvejeriais, infrastruktūros kaip kodo įrankiais ir pasirinktiniais automatizavimo scenarijais.

Kodėl verta naudoti Autobase Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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