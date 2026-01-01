Įdiekite „Aptabase“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo, į privatumą orientuota analitikos platforma, skirta mobiliosioms, stalinėms ir žiniatinklio programėlėms, su lengvai integruojamu SDK.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Aptabase
Aptabase yra atvirojo kodo, į privatumą orientuota analitikos platforma, sukurta mobiliųjų, stalinių ir žiniatinklio programų kūrėjams. Skirtingai nei svetainių analitikos įrankiai, kurie seka puslapių peržiūras, Aptabase sutelkia dėmesį į SDK pagrįstą įvykių sekimą – kūrėjai instrumentuoja savo programas su lengvais SDK, skirtais Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ir kitoms platformoms, kad užfiksuotų pavadintus įvykius su pasirenkamomis savybėmis. Rezultatas – didelio tikslumo prietaisų skydelis, rodantis, ką vartotojai iš tikrųjų veikia jūsų programoje, be slapukų, pirštų atspaudų ar tarpusavio svetainių sekimo.
Savarankiškas Aptabase talpinimas VPS serveryje leidžia visus analitikos duomenis laikyti savo infrastruktūroje, todėl GDPR atitiktis tampa paprasta ir pašalinami mokesčiai už kiekvieną įvykį, kuriuos debesų analitikos paslaugų teikėjai taiko didėjant naudojimui.
Pagrindinės Aptabase savybės
SDK įvykių sekimas
Integruok programėlę vienu SDK iškvietimu, kad sektum pavadintus įvykius ir savybes visose platformose be sudėtingo nustatymo.
Privatumas nuo pat kūrimo
Jokių slapukų, jokio pirštų atspaudų fiksavimo ir jokio sekimo tarp svetainių – visiškai atitinka BDAR ir privatumo reglamentus iš karto.
Daugiaplatformiai SDK
Oficialūs SDK, skirti Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri ir kitoms, apima visas pagrindines programėlių kūrimo platformas.
Valdymo skydelis realiu laiku
Matyk įvykius ir vartotojų veiklą realiuoju laiku. Švarus, minimalistinis prietaisų skydelis parodys tau tik tai, kas svarbu, be jokio triukšmo.
Visiška duomenų nuosavybė
Visi analitikos duomenys lieka tavo VPS — jokios priklausomybės nuo tiekėjo, jokios kainodaros pagal įvykius ir jokia trečiųjų šalių platforma negauna tavo naudotojų duomenų.
Kodėl verta naudoti Aptabase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.