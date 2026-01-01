Iki 69 % nuolaida Aptabase

Įdiekite „Aptabase“ vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo, į privatumą orientuota analitikos platforma, skirta mobiliosioms, stalinėms ir žiniatinklio programėlėms, su lengvai integruojamu SDK.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,99  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite „Aptabase“ vienu spustelėjimu.

Rinkis VPS planą Aptabase

Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Aptabase

Aptabase yra atvirojo kodo, į privatumą orientuota analitikos platforma, sukurta mobiliųjų, stalinių ir žiniatinklio programų kūrėjams. Skirtingai nei svetainių analitikos įrankiai, kurie seka puslapių peržiūras, Aptabase sutelkia dėmesį į SDK pagrįstą įvykių sekimą – kūrėjai instrumentuoja savo programas su lengvais SDK, skirtais Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ir kitoms platformoms, kad užfiksuotų pavadintus įvykius su pasirenkamomis savybėmis. Rezultatas – didelio tikslumo prietaisų skydelis, rodantis, ką vartotojai iš tikrųjų veikia jūsų programoje, be slapukų, pirštų atspaudų ar tarpusavio svetainių sekimo.

Savarankiškas Aptabase talpinimas VPS serveryje leidžia visus analitikos duomenis laikyti savo infrastruktūroje, todėl GDPR atitiktis tampa paprasta ir pašalinami mokesčiai už kiekvieną įvykį, kuriuos debesų analitikos paslaugų teikėjai taiko didėjant naudojimui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Aptabase savybės

SDK įvykių sekimas

Integruok programėlę vienu SDK iškvietimu, kad sektum pavadintus įvykius ir savybes visose platformose be sudėtingo nustatymo.

Privatumas nuo pat kūrimo

Jokių slapukų, jokio pirštų atspaudų fiksavimo ir jokio sekimo tarp svetainių – visiškai atitinka BDAR ir privatumo reglamentus iš karto.

Daugiaplatformiai SDK

Oficialūs SDK, skirti Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri ir kitoms, apima visas pagrindines programėlių kūrimo platformas.

Valdymo skydelis realiu laiku

Matyk įvykius ir vartotojų veiklą realiuoju laiku. Švarus, minimalistinis prietaisų skydelis parodys tau tik tai, kas svarbu, be jokio triukšmo.

Visiška duomenų nuosavybė

Visi analitikos duomenys lieka tavo VPS — jokios priklausomybės nuo tiekėjo, jokios kainodaros pagal įvykius ir jokia trečiųjų šalių platforma negauna tavo naudotojų duomenų.

Kodėl verta naudoti Aptabase Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀

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Omkar
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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