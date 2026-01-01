Įdiek Dufs vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas failų serveris su švaria interneto sąsaja, WebDAV palaikymu ir prieigos kontrole pagal kelią.
Rinkis VPS planą Dufs
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dufs
Dufs yra lengvas atvirojo kodo failų serveris, kuris leidžia tau naršyti, įkelti, atsisiųsti ir tvarkyti failus per švarią žiniatinklio sąsają. Jis palaiko WebDAV, todėl gali prijungti savo saugyklą kaip tinklo diską „Windows“, „macOS“ ar „Linux“ sistemose, naudodamas bet kurią standartinę failų tvarkyklės programą – nereikia jokios papildomos programinės įrangos prijungiamajame įrenginyje.
Savo Dufs talpinimas VPS serveryje leidžia laikyti failus infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji tu pats, be jokių debesų saugyklos mokesčių, be tiekėjo nustatytų failų dydžio apribojimų ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo duomenų. Konfigūruok skaitymo-rašymo arba tik skaitymo prieigos taisykles kiekvienam katalogui, apsaugok kelius kredencialais ir saugiai dalinkis failais per HTTPS, naudodamas integruotą „Traefik“ integraciją.
Pagrindinės Dufs savybės
Žiniatinklio failų naršyklė
Naršyti, įkelti, atsisiųsti, pervadinti ir ištrinti failus iš bet kurios naršyklės, neįdiegiant papildomos kliento programinės įrangos.
WebDAV protokolas
Prijunk savo Dufs serverį kaip vietinį tinklo diską „Windows“, „macOS“ arba „Linux“ operacinėse sistemose, naudojant integruotą OS WebDAV palaikymą.
Prieigos kontrolė keliu
Taikykite skirtingas skaitymo-rašymo arba tik skaitymo taisykles skirtingiems katalogams, kurių kiekvienas apsaugotas individualiais prisijungimo duomenimis.
Failų paieška ir peržiūra
Ieškok savo saugomuose failuose pagal pavadinimą ir peržiūrėk įprastus formatus, tokius kaip paveikslėliai, tekstas ir vaizdo įrašai, tiesiogiai naršyklėje.
Pavienis konteineris
Veikia kaip vienas lengvas konteineris be išorinės duomenų bazės – lengva kurti atsargines kopijas, perkelti ir prižiūrėti.
Kodėl verta naudoti Dufs Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių