Iki 69 % nuolaida Dufs

Įdiek Dufs vienu spustelėjimu.

Lengvas, savarankiškai talpinamas failų serveris su švaria interneto sąsaja, WebDAV palaikymu ir prieigos kontrole pagal kelią.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Dufs vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Dufs

Dufs yra lengvas atvirojo kodo failų serveris, kuris leidžia tau naršyti, įkelti, atsisiųsti ir tvarkyti failus per švarią žiniatinklio sąsają. Jis palaiko WebDAV, todėl gali prijungti savo saugyklą kaip tinklo diską „Windows“, „macOS“ ar „Linux“ sistemose, naudodamas bet kurią standartinę failų tvarkyklės programą – nereikia jokios papildomos programinės įrangos prijungiamajame įrenginyje.

Savo Dufs talpinimas VPS serveryje leidžia laikyti failus infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji tu pats, be jokių debesų saugyklos mokesčių, be tiekėjo nustatytų failų dydžio apribojimų ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo duomenų. Konfigūruok skaitymo-rašymo arba tik skaitymo prieigos taisykles kiekvienam katalogui, apsaugok kelius kredencialais ir saugiai dalinkis failais per HTTPS, naudodamas integruotą „Traefik“ integraciją.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Dufs savybės

Žiniatinklio failų naršyklė

Naršyti, įkelti, atsisiųsti, pervadinti ir ištrinti failus iš bet kurios naršyklės, neįdiegiant papildomos kliento programinės įrangos.

WebDAV protokolas

Prijunk savo Dufs serverį kaip vietinį tinklo diską „Windows“, „macOS“ arba „Linux“ operacinėse sistemose, naudojant integruotą OS WebDAV palaikymą.

Prieigos kontrolė keliu

Taikykite skirtingas skaitymo-rašymo arba tik skaitymo taisykles skirtingiems katalogams, kurių kiekvienas apsaugotas individualiais prisijungimo duomenimis.

Failų paieška ir peržiūra

Ieškok savo saugomuose failuose pagal pavadinimą ir peržiūrėk įprastus formatus, tokius kaip paveikslėliai, tekstas ir vaizdo įrašai, tiesiogiai naršyklėje.

Pavienis konteineris

Veikia kaip vienas lengvas konteineris be išorinės duomenų bazės – lengva kurti atsargines kopijas, perkelti ir prižiūrėti.

Kodėl verta naudoti Dufs Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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