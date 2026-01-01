Įdiek phpMyAdmin vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio administravimo įrankis, skirtas valdyti MySQL ir MariaDB duomenų bazes naudojant intuityvią grafinę sąsają.
Rinkis VPS planą phpMyAdmin
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su phpMyAdmin
phpMyAdmin yra plačiausiai naudojamas žiniatinklio administravimo įrankis MySQL ir MariaDB duomenų bazėms, kuriuo pasitiki milijonai kūrėjų ir duomenų bazių administratorių daugiau nei du dešimtmečius. Jis suteikia išsamią grafinę sąsają duomenų naršymui, SQL užklausų vykdymui, lentelių ir indeksų valdymui, vartotojų teisių tvarkymui ir duomenų importavimui ar eksportavimui – visa tai be komandinės eilutės prieigos.
Šis diegimas veikia savavališko serverio režimu, leidžiančiu prisijungti prie bet kurio MySQL ar MariaDB egzemplioriaus įvedant prisijungimo duomenis. Savarankiškas phpMyAdmin talpinimas savo VPS išlaiko duomenų bazių srautą jūsų tinkle ir suteikia visada pasiekiamą prieigą, apsaugotą HTTPS.
Pagrindinės phpMyAdmin savybės
Vaizdinis duomenų bazės valdymas
Naršyk, ieškok, redaguok ir ištrink įrašus visose duomenų bazėse ir lentelėse naudodami intuityvią žiniatinklio sąsają.
SQL užklausų rengyklė
Vykdyk užklausas su sintaksės paryškinimu, automatiniu užbaigimu ir vizualiniu užklausų kūrimo įrankiu sudėtingoms operacijoms.
Importas ir eksportas
Duomenų perkėlimas į vidų ir išorę naudojant SQL, CSV, XML, JSON ir kitus populiarius formatus su konfigūruojamomis parinktimis.
Vartotojo teisių valdymas
Kurk ir valdyk duomenų bazės vartotojų paskyras su detaliais leidimų nustatymais visuose MySQL serveriuose.
Kelių serverių palaikymas
Prisijunk prie skirtingų MySQL ir MariaDB egzempliorių iš vieno phpMyAdmin diegimo, naudojant savavališką serverio režimą.
Serverio stebėjimas
Peržiūrėk duomenų bazės ir lentelių statistiką, stebėk serverio būsenos metriką ir stebėk našumą realiuoju laiku.
Kodėl verta naudoti phpMyAdmin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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