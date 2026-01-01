Iki 69 % nuolaida Maputnik

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Nemokamas ir atvirojo kodo vizualinis redaktorius, skirtas MapLibre ir Mapbox GL JSON žemėlapių stiliams, sukurtas kūrėjams ir kartografams.

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32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Maputnik

„Maputnik“ yra standartinis atvirojo kodo vizualinis redaktorius, skirtas „MapLibre GL“ stiliaus specifikacijai, naudojamas kurti vektorinių plytelių pagrindo žemėlapius žiniatinklio ir mobiliosioms programoms. Užuot rankiniu būdu redagavus JSON, tu kuri sluoksnius, nustatai savybes, išraiškas ir filtrus per gyvą WYSIWYG redaktorių, sinchronizuotą su tikra „MapLibre GL“ peržiūra.

Savo „Maputnik“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia saugoti nuosavybės teise saugomus stiliaus failus, plytelių serverio URL ir API raktus savo infrastruktūroje, o ne priklausyti nuo viešos demonstracinės versijos maplibre.org. Diegimas pateikiamas kaip vienas statinis front-endas, aptarnaujamas oficialaus „Maputnik“ dvejetainio failo, todėl dizaino darbai vykdomi tik naršyklės pusėje, nereikalaujant jokių išorinių žemėlapių paslaugų priklausomybių.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Maputnik savybės

WYSIWYG stiliaus redaktorius

Vizualiai redaguok MapLibre ir Mapbox GL JSON stilius su tiesiogine žemėlapio peržiūra, kuri atsinaujina, kai keiti sluoksnius, spalvas, šriftus ir nuo mastelio priklausančias išraiškas.

Visas stiliaus specifikacijos aprašymas

Palaiko kiekvieną MapLibre GL stiliaus specifikacijos sluoksnio tipą – užpildą, liniją, simbolį, rastrą, reljefo šešėliavimą, šilumos žemėlapį – su tipo atžvilgiu jautriomis įvestimis dažymo ir išdėstymo savybėms.

Duomenimis pagrįstos išraiškos

Kurkite ir derinkite filtrų ir ypatybių išraiškas su tiesioginiu patvirtinimu, kad stiliai galėtų reaguoti į funkcijų atributus, mastelio lygį ir vykdymo laiko būseną.

Vektorinių plytelių inspektorius

Apžiūrėk vektorinių plytelių šaltinius sluoksnis po sluoksnio, kad tiksliai pamatytum, kokios funkcijos ir savybės yra prieinamos, prieš juos susiejant savo stiliuje.

Importuoti ir eksportuoti stilius

Įkelk stilius iš URL, įkelk JSON arba įklijuok iš iškarpinės, tada eksportuok baigtą stiliaus failą, paruoštą naudoti su MapLibre GL JS arba vietinėmis SDK.

Pasirinktiniai plytelių šaltiniai

Nukreipk redaktorių į savo vektorinių arba rastrinių plytelių galinius taškus, OpenMapTiles arba MBTiles serverius, kad galėtum kurti stilius pagal duomenis, kuriuos tavo programa iš tikrųjų teikia.

Kodėl verta naudoti Maputnik Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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