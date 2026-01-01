Įdiek Maputnik vienu spustelėjimu.
Nemokamas ir atvirojo kodo vizualinis redaktorius, skirtas MapLibre ir Mapbox GL JSON žemėlapių stiliams, sukurtas kūrėjams ir kartografams.
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Ką gali kurti su Maputnik
„Maputnik“ yra standartinis atvirojo kodo vizualinis redaktorius, skirtas „MapLibre GL“ stiliaus specifikacijai, naudojamas kurti vektorinių plytelių pagrindo žemėlapius žiniatinklio ir mobiliosioms programoms. Užuot rankiniu būdu redagavus JSON, tu kuri sluoksnius, nustatai savybes, išraiškas ir filtrus per gyvą WYSIWYG redaktorių, sinchronizuotą su tikra „MapLibre GL“ peržiūra.
Savo „Maputnik“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia saugoti nuosavybės teise saugomus stiliaus failus, plytelių serverio URL ir API raktus savo infrastruktūroje, o ne priklausyti nuo viešos demonstracinės versijos maplibre.org. Diegimas pateikiamas kaip vienas statinis front-endas, aptarnaujamas oficialaus „Maputnik“ dvejetainio failo, todėl dizaino darbai vykdomi tik naršyklės pusėje, nereikalaujant jokių išorinių žemėlapių paslaugų priklausomybių.
Pagrindinės Maputnik savybės
WYSIWYG stiliaus redaktorius
Vizualiai redaguok MapLibre ir Mapbox GL JSON stilius su tiesiogine žemėlapio peržiūra, kuri atsinaujina, kai keiti sluoksnius, spalvas, šriftus ir nuo mastelio priklausančias išraiškas.
Visas stiliaus specifikacijos aprašymas
Palaiko kiekvieną MapLibre GL stiliaus specifikacijos sluoksnio tipą – užpildą, liniją, simbolį, rastrą, reljefo šešėliavimą, šilumos žemėlapį – su tipo atžvilgiu jautriomis įvestimis dažymo ir išdėstymo savybėms.
Duomenimis pagrįstos išraiškos
Kurkite ir derinkite filtrų ir ypatybių išraiškas su tiesioginiu patvirtinimu, kad stiliai galėtų reaguoti į funkcijų atributus, mastelio lygį ir vykdymo laiko būseną.
Vektorinių plytelių inspektorius
Apžiūrėk vektorinių plytelių šaltinius sluoksnis po sluoksnio, kad tiksliai pamatytum, kokios funkcijos ir savybės yra prieinamos, prieš juos susiejant savo stiliuje.
Importuoti ir eksportuoti stilius
Įkelk stilius iš URL, įkelk JSON arba įklijuok iš iškarpinės, tada eksportuok baigtą stiliaus failą, paruoštą naudoti su MapLibre GL JS arba vietinėmis SDK.
Pasirinktiniai plytelių šaltiniai
Nukreipk redaktorių į savo vektorinių arba rastrinių plytelių galinius taškus, OpenMapTiles arba MBTiles serverius, kad galėtum kurti stilius pagal duomenis, kuriuos tavo programa iš tikrųjų teikia.
Kodėl verta naudoti Maputnik Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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