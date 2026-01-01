Įdiek Dograh vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo be kodo platforma, skirta kurti ir diegti DI balso agentus per kelias minutes, su daugiau nei 30 kalbų palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dograh
Dograh yra nemokama, atvirojo kodo beprogramė platforma, kuri leidžia tau kurti ir diegti DI valdomus balso agentus, nerašant nė vienos kodo eilutės. Jos drag-and-drop sąsaja leidžia tau nuo idėjos pereiti prie veikiančio, gamybai paruošto balso agento per mažiau nei dešimt minučių, su daugiau nei 30 kalbų palaikymu, realaus laiko analitika ir išmaniuoju skambučių nukreipimu, integruotu nuo pat pradžių.
Savarankiškai hostinant Dograh tavo VPS serveryje, visi pokalbių duomenys, įrašai ir klientų sąveikos lieka tavo infrastruktūroje, o tai yra labai svarbu GDPR atitikčiai ir pramonės šakoms, turinčioms griežtus duomenų saugojimo reikalavimus. Įtraukti PostgreSQL, Redis ir MinIO komponentai užtikrina saugojimo ir spartinimo našumą, kurio reikalauja mažos delsos balso sąveikos.
Pagrindinės Dograh savybės
Beprogramis agento kūrimas
Nuvilkimo ir numetimo darbo eigos leidžia netechniniams vartotojams kurti pilnas balso pokalbių eigas nerašant jokio kodo.
30+ kalbų palaikymas
Gimtoji daugiakalbė balso sintezė ir atpažinimas leidžia klientams bendrauti jiems pageidaujama kalba.
Išmanusis skambučių nukreipimas
Sudėtingos užklausos automatiškai perduodamos žmogiškiesiems operatoriams, o dirbtinis intelektas efektyviai tvarko įprastas užklausas.
Analitika realiuoju laiku
Tiesioginiai valdymo skydeliai rodo pokalbių rodiklius, užbaigimo rodiklius ir agentų našumą, kad galėtum nuolat optimizuoti.
Privatumą užtikrinanti architektūra
Visi pokalbių duomenys lieka jūsų infrastruktūroje, todėl lengva atitikti GDPR ir pramonės atitikties reikalavimus.
Kodėl verta naudoti Dograh Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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