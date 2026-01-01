Įdiek Moodle vienu spustelėjimu.
Populiariausia pasaulyje atvirojo kodo LMS, kuria pasitiki 489 milijonai vartotojų internetinėms pamokoms, vertinimams ir mokymams.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Moodle
Moodle yra populiariausia pasaulyje atvirojo kodo mokymosi valdymo sistema, kuria pasitiki 489 milijonai vartotojų daugiau nei 152 000 svetainių 236 šalyse. Ji suteikia viską, ko reikia pedagogams ir mokymo komandoms: kursų kūrimą, viktorinas ir vertinimus, tarpusavio peržiūras, diskusijų forumus, pažymių valdymą ir prieigą mobiliesiems įrenginiams – visa tai vienoje savarankiškai talpinamoje platformoje. Su WCAG 2.1 AA prieinamumo atitiktimi ir daugiau nei 2 000 papildinių, Moodle prisitaiko prie bet kokios mokymosi aplinkos – nuo K-12 mokyklų iki įmonių mokymo skyrių.
Savarankiškai talpindamas Moodle savo VPS serveryje, tu eliminuoji mokesčius už vartotojo licencijas ir įgyji visišką kursų turinio bei besimokančiųjų duomenų nuosavybę. Tu gali diegti pasirinktinius papildinius, taikyti firminius šablonus ir integruotis su esamomis autentifikavimo sistemomis be apribojimų, kuriuos nustato talpinamų LMS paslaugų teikėjai.
Pagrindinės Moodle savybės
Kursų kūrėjas
Kursų organizavimas tempimo ir nuleidimo būdu, su vaizdo įrašų, SCORM paketų, viktorinų, užduočių ir interaktyvių veiklų palaikymu viename vieningame redaktoriuje.
Vertinimo įrankiai
Viktorinos, tarpusavio vertinimai, vertinimas pagal rubrikas ir automatinis grįžtamasis ryšys suteikia instruktoriams lanksčių būdų įvertinti ir stebėti besimokančiųjų pažangą.
Bendradarbiavimo funkcijos
Diskusijų forumai, pokalbių kambariai, vikiai ir integruotos vaizdo konferencijos palengvina aktyvų mokymąsi ir grupinę sąveiką bet kokiu mastu.
Analitika ir ataskaitos
Pritaikomos ataskaitos seka kurso baigimą, testų rezultatus ir įsitraukimo rodiklius, kad dėstytojai galėtų anksti nustatyti sunkiai besimokančius studentus.
Įskiepių ekosistema
Daugiau nei 2 000 įskiepių išplečia „Moodle“ galimybes žaidybinimu, trečiųjų šalių integracijomis, pritaikytais veiklos tipais ir specializuotais vertinimo formatais.
Kodėl verta naudoti Moodle Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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