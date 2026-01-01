Įdiek Seerr vienu spustelėjimu.
Vieninga medijos užklausų platforma, skirta Jellyfin, Plex ir Emby, su automatiniu vykdymu per Sonarr ir Radarr.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Seerr
Seerr yra atvirojo kodo medijos užklausų ir atradimo platforma, kuri apjungia geriausias Overseerr ir Jellyseerr funkcijas į vieną programą su integruotu palaikymu Jellyfin, Plex ir Emby. Naudotojai naršo filmus ir TV laidas, teikia užklausas, o administratoriai jas patvirtina per tvarkingą valdymo skydelį – kol Sonarr ir Radarr automatiškai atlieka faktinį atsisiuntimą.
Savarankiškai talpinant Seerr, medijos serverio prisijungimo duomenys ir API raktai lieka tavo infrastruktūroje, suteikiant šeimai ir draugams patogų būdą prašyti turinio be tiesioginės prieigos prie tavo automatizavimo įrankių. VPS diegimo prieinamumas 24/7 užtikrina, kad užklausų pateikimas ir pranešimai veiktų patikimai, nepriklausomai nuo to, ar tavo namų tinklas yra prisijungęs.
Pagrindinės Seerr savybės
Kelių serverių palaikymas
Veikia su „Jellyfin“, „Plex“ ir „Emby“, įskaitant vienkartinį prisijungimą, todėl vartotojai prisijungia naudodami tuos pačius prisijungimo duomenis, kuriuos naudoja savo medijos serveriui.
Sonarr ir Radarr integracija
Automatiškai siunčia patvirtintas užklausas į Sonarr TV laidoms ir Radarr filmams, užbaigdamas visą procesą nuo užklausos iki bibliotekos.
Dublikatų prevencija
Nuskaito esamas medijos bibliotekas prieš priimant užklausas, užkertant kelią beprasmiškiems atsisiuntimams, jei turinys jau yra pasiekiamas.
Detalūs leidimai
Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė ir kiekvieno naudotojo užklausų kvotos leidžia administratoriams valdyti, kokias užklausas naudotojai gali teikti ir kaip dažnai.
Daugiakanaliai pranešimai
Siunčia patvirtinimo ir prieinamumo įspėjimus per „Discord“, „Telegram“, „Slack“, el. paštą ir „webhook'us“, informuodamas vartotojus apie jų užklausas.
Kodėl verta naudoti Seerr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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