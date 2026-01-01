Įdiek NocoBase vienu spustelėjimu.
Išplečiama atvirojo kodo be kodo platforma, skirta vidiniams įrankiams ir verslo programoms kurti, su įskiečiais pagrįsta architektūra.
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Ką gali kurti su NocoBase
NocoBase yra į mastelį orientuota atvirojo kodo be kodo / mažai kodo platforma, kuri sujungia vizualią sąsają su įskiepiais pagrįsta architektūra, kad tiek piliečiai kūrėjai, tiek inžinieriai galėtų efektyviai bendradarbiauti. Jos duomenų modeliavimo variklis, „drag-and-drop“ (tempk ir mesk) UI kūrimo įrankis ir darbo eigos automatizavimo įrankiai apima viską nuo paprastų CRUD programų iki sudėtingų daugelio nuomininkų verslo programų.
Savarankiškas NocoBase talpinimas tavo VPS serveryje pašalina kainodarą pagal naudotojų skaičių, jautrius verslo duomenis išlaiko tavo infrastruktūroje ir suteikia kūrimo komandoms laisvę diegti pasirinktinius įskiepius ir integruotis su vidinėmis sistemomis be jokių tiekėjo apribojimų.
Pagrindinės NocoBase savybės
Vaizdinis duomenų modeliavimas
Apibrėžti lenteles, laukus ir sudėtingus ryšius naudojant vizualinę sąsają, palaikančią visus įprastus laukų tipus, įskaitant priedus, formules ir peržvalgas.
Intuityvus vartotojo sąsajos kūrimo įrankis
Kurk reaguojančias programų sąsajas, išdėstydamas blokus ir komponentus drobėje, o standartiniams išdėstymams nereikės jokio front-end kodo.
Įskiepiais pagrįsta architektūra
Išplėsk platformą bendruomenės arba individualiais papildiniais naujiems laukų tipams, veiksmams ir integracijoms, nekeičiant pagrindinės programos.
Darbo eigos automatizavimas
Kurkite sąlyginius verslo procesus ir patvirtinimo srautus vizualiai, inicijuodami veiksmus duomenų pokyčiams ir nerašydami serverio logikos nuo nulio.
Leidimai pagal vaidmenis
Valdykite prieigą prie duomenų ir vartotojo sąsajos elementų pagal vaidmenis, palaikant kelių nuomininkų architektūrą ir skyrių lygio izoliaciją vienoje instaliacijoje.
Automatiškai sugeneruotos API
Kiekvienas duomenų modelis automatiškai atveria REST API galinius taškus, leidžiančius integruotis su išorinėmis sistemomis ir individualizuotomis sąsajomis, nereikalaujant papildomo kūrimo.
Kodėl verta naudoti NocoBase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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