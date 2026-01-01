Iki 69 % nuolaida NocoBase

Įdiek NocoBase vienu spustelėjimu.

Išplečiama atvirojo kodo be kodo platforma, skirta vidiniams įrankiams ir verslo programoms kurti, su įskiečiais pagrįsta architektūra.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek NocoBase vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su NocoBase

NocoBase yra į mastelį orientuota atvirojo kodo be kodo / mažai kodo platforma, kuri sujungia vizualią sąsają su įskiepiais pagrįsta architektūra, kad tiek piliečiai kūrėjai, tiek inžinieriai galėtų efektyviai bendradarbiauti. Jos duomenų modeliavimo variklis, „drag-and-drop“ (tempk ir mesk) UI kūrimo įrankis ir darbo eigos automatizavimo įrankiai apima viską nuo paprastų CRUD programų iki sudėtingų daugelio nuomininkų verslo programų.

Savarankiškas NocoBase talpinimas tavo VPS serveryje pašalina kainodarą pagal naudotojų skaičių, jautrius verslo duomenis išlaiko tavo infrastruktūroje ir suteikia kūrimo komandoms laisvę diegti pasirinktinius įskiepius ir integruotis su vidinėmis sistemomis be jokių tiekėjo apribojimų.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės NocoBase savybės

Vaizdinis duomenų modeliavimas

Apibrėžti lenteles, laukus ir sudėtingus ryšius naudojant vizualinę sąsają, palaikančią visus įprastus laukų tipus, įskaitant priedus, formules ir peržvalgas.

Intuityvus vartotojo sąsajos kūrimo įrankis

Kurk reaguojančias programų sąsajas, išdėstydamas blokus ir komponentus drobėje, o standartiniams išdėstymams nereikės jokio front-end kodo.

Įskiepiais pagrįsta architektūra

Išplėsk platformą bendruomenės arba individualiais papildiniais naujiems laukų tipams, veiksmams ir integracijoms, nekeičiant pagrindinės programos.

Darbo eigos automatizavimas

Kurkite sąlyginius verslo procesus ir patvirtinimo srautus vizualiai, inicijuodami veiksmus duomenų pokyčiams ir nerašydami serverio logikos nuo nulio.

Leidimai pagal vaidmenis

Valdykite prieigą prie duomenų ir vartotojo sąsajos elementų pagal vaidmenis, palaikant kelių nuomininkų architektūrą ir skyrių lygio izoliaciją vienoje instaliacijoje.

Automatiškai sugeneruotos API

Kiekvienas duomenų modelis automatiškai atveria REST API galinius taškus, leidžiančius integruotis su išorinėmis sistemomis ir individualizuotomis sąsajomis, nereikalaujant papildomo kūrimo.

Kodėl verta naudoti NocoBase Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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