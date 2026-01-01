Įdiek Perplexica vienu spustelėjimu.
Į privatumą orientuotas DI paieškos variklis, kuris sujungia žinias iš interneto su vietiniais LLM ir pateikia atsakymus su nurodytais šaltiniais, nesekdamas tavo užklausų.
Rinkis VPS planą Perplexica
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Perplexica
„Perplexica“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto (DI) variklis, teikiantis atsakymus, kuris veikia visiškai tavo aparatinėje įrangoje. Jis ieško informacijos internete ir apibendrina tikslius atsakymus su nurodytais šaltiniais, palaikydamas tiek vietinius LLM per „Ollama“, tiek debesų paslaugų teikėjus, tokius kaip „OpenAI“, „Claude“ ir „Groq“ — tad tu pasirenki modelį, atitinkantį tavo privatumo ir našumo reikalavimus.
Savarankiškai talpinant „Perplexica“, kiekviena paieškos užklausa lieka privati tavo serveryje. Skirtingai nuo debesų pagrindu veikiančių DI paieškos produktų, nėra naudojimo stebėjimo, trečiųjų šalių užklausų registravimo ir jokių prenumeratos mokesčių — tik greiti, nurodytais šaltiniais pagrįsti atsakymai, kuriuos visiškai kontroliuoji tu.
Pagrindinės Perplexica savybės
Cituoti AI atsakymai
Kiekvienas atsakymas turi šaltinių nuorodas, kad galėtum patikrinti informaciją ir pasigilinti, aklai nepasitikėdamas DI sugeneruotu turiniu.
Vietinė LLM pagalba
Prijunk Ollama, kad paleistum atvirojo kodo modelius tiesiai savo aparatinėje įrangoje, nesiųsdamas jokių duomenų išorinėms paslaugoms.
Daugelio tiekėjų lankstumas
Perjunk tarp OpenAI, Claude, Groq ir kitų debesų paslaugų teikėjų iš vienos sąsajos, kad subalansuotum kainą ir galimybes.
Visiškas paieškos privatumas
Visos užklausos lieka tavo VPS – jokia paieškos istorija nėra bendrinama su reklamos tinklais ar analizės platformomis, sekančiomis tavo elgesį.
Kodėl verta naudoti Perplexica Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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