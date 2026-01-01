Įdiek Haven vienu spustelėjimu.
Privati, nuosavame serveryje talpinama tinklaraščių platforma, skirta asmeniniams dienoraščiams, šeimos naujienoms ir rašymui, kuriuo dalijamasi tik su pakviestais žmonėmis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Haven
„Haven“ yra atvirojo kodo asmeninių tinklaraščių programa, sukurta naudojant „Ruby on Rails“, skirta rašytojams, kurie nori privačios erdvės dalintis su draugais ir šeima, o ne su viešuoju internetu. Nėra savarankiškos registracijos, jokių reklamų, stebėjimo priemonių ir algoritmizuoto srauto – tik žmonės, kuriems sukuri paskyras, gali skaityti tavo įrašus.
Savarankiškai talpinant „Haven“ savo VPS serveryje, tavo dienoraščio įrašai, nuotraukos ir prenumeratorių sąrašas lieka visiškai tavo kontrolėje, su „Markdown“ redaktoriumi, integruotu RSS skaitytuvu ir vaizdų sumažinimu, pritaikytu skaitymui esant mažam pralaidumui.
Pagrindinės Haven savybės
Privatu nuo pat pradžių
Nėra savaiminės registracijos, o tai reiškia, kad tik pakviesti skaitytojai gali matyti tavo įrašus, nuotraukas ir komentarus – idealu šeimos tinklaraščiams ir asmeniniams dienoraščiams.
Markdown redaktorius
Rašyk įrašus Markdown formatu su tiesiogine peržiūra, įterptais paveikslėliais, vaizdo ir garso įrašais, tiesiogiai atvaizduojamais redaktoriuje.
Integruotas RSS skaitytuvas
Sek kitus Haven tinklaraščius ir viešus kanalus tiesiai iš savo valdymo pulto, be atskiro kanalų skaitytuvo.
Privatūs RSS srautai
Kiekvienas pakviestas skaitytojas gauna asmeninę autentifikuotą RSS nuorodą, kad galėtų prenumeruoti bet kurioje naujienų skaityklėje, neviešindamas tavo tinklaraščio.
Pralaidumui taupus
Įkeltos nuotraukos automatiškai sumažinamos, o sąsaja pateikiama be „JavaScript“ karkasų, todėl puslapiai greitai įkeliami net ir lėtuose tinkluose.
Pritaikomas temų kūrimas
Įterpkite pasirinktinius CSS ir šriftus tiesiai iš administratoriaus, kad atitiktų tavo asmeninį stilių, nekeičiant kodo bazės.
Kodėl verta naudoti Haven Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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