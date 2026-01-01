Iki 69 % nuolaida Haven

Įdiek Haven vienu spustelėjimu.

Privati, nuosavame serveryje talpinama tinklaraščių platforma, skirta asmeniniams dienoraščiams, šeimos naujienoms ir rašymui, kuriuo dalijamasi tik su pakviestais žmonėmis.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Haven vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Haven

„Haven“ yra atvirojo kodo asmeninių tinklaraščių programa, sukurta naudojant „Ruby on Rails“, skirta rašytojams, kurie nori privačios erdvės dalintis su draugais ir šeima, o ne su viešuoju internetu. Nėra savarankiškos registracijos, jokių reklamų, stebėjimo priemonių ir algoritmizuoto srauto – tik žmonės, kuriems sukuri paskyras, gali skaityti tavo įrašus.

Savarankiškai talpinant „Haven“ savo VPS serveryje, tavo dienoraščio įrašai, nuotraukos ir prenumeratorių sąrašas lieka visiškai tavo kontrolėje, su „Markdown“ redaktoriumi, integruotu RSS skaitytuvu ir vaizdų sumažinimu, pritaikytu skaitymui esant mažam pralaidumui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Haven savybės

Privatu nuo pat pradžių

Nėra savaiminės registracijos, o tai reiškia, kad tik pakviesti skaitytojai gali matyti tavo įrašus, nuotraukas ir komentarus – idealu šeimos tinklaraščiams ir asmeniniams dienoraščiams.

Markdown redaktorius

Rašyk įrašus Markdown formatu su tiesiogine peržiūra, įterptais paveikslėliais, vaizdo ir garso įrašais, tiesiogiai atvaizduojamais redaktoriuje.

Integruotas RSS skaitytuvas

Sek kitus Haven tinklaraščius ir viešus kanalus tiesiai iš savo valdymo pulto, be atskiro kanalų skaitytuvo.

Privatūs RSS srautai

Kiekvienas pakviestas skaitytojas gauna asmeninę autentifikuotą RSS nuorodą, kad galėtų prenumeruoti bet kurioje naujienų skaityklėje, neviešindamas tavo tinklaraščio.

Pralaidumui taupus

Įkeltos nuotraukos automatiškai sumažinamos, o sąsaja pateikiama be „JavaScript“ karkasų, todėl puslapiai greitai įkeliami net ir lėtuose tinkluose.

Pritaikomas temų kūrimas

Įterpkite pasirinktinius CSS ir šriftus tiesiai iš administratoriaus, kad atitiktų tavo asmeninį stilių, nekeičiant kodo bazės.

Kodėl verta naudoti Haven Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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