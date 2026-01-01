Įdiek LibreDesk vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daugiakanalė klientų aptarnavimo platforma su užklausų valdymu, tiesioginiais pokalbiais, el. pašto dėžutėmis ir SLA valdymu.
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Ką gali kurti su LibreDesk
„LibreDesk“ yra atvirojo kodo klientų aptarnavimo platforma, kuri sujungia pokalbius iš el. pašto, tiesioginių pokalbių ir kitų kanalų į vieną komandos darbo erdvę. Sukurta bet kokio dydžio palaikymo komandoms, ji apima visą palaikymo gyvavimo ciklą – nuo pirmo kontakto iki problemos išsprendimo – su įrankiais, skirtais priskyrimui, prioritetų nustatymui, SLA stebėjimui, paruoštiems atsakymams ir klientų pasitenkinimo apklausoms.
Savarankiškai talpinant „LibreDesk“ tavo komanda įgyja visišką pokalbių istorijos ir klientų duomenų nuosavybę, be jokių mokesčių už agentą ar už bilietą. Tu kontroliuoji infrastruktūrą, integracijas ir duomenų saugojimo politiką, tiesiogiai prijungdamas savo el. pašto dėžutes ir pokalbių valdiklius, nenukreipdamas duomenų per trečiosios šalies SaaS platformą.
Pagrindinės LibreDesk savybės
Omnikanalo gautieji
Valdyk el. laiškus, tiesioginius pokalbius ir API pagrindu vykstančius pokalbius iš vieningos gautųjų dėžutės, kad operatoriams niekada nereikėtų perjunginėti skirtukų atsakant.
SLA valdymas
Nustatyk atsakymo ir sprendimo laiko tikslus kiekvienai pašto dėžutei ir gauk automatinius įspėjimus prieš pasibaigiant terminams.
Automatizavimo taisyklės
Įjunkite automatinį priskyrimą, žymėjimą, prioritetų keitimą ir atsakymus pagal pokalbio sąlygas ir agento prieinamumą.
Paruošti atsakymai
Išsaugokite ir ieškokite daugkartinio naudojimo atsakymų šablonų, kad agentai nuosekliai atsakytų į dažnus klausimus per kelias sekundes.
CSAT apklausos
Automatiškai siųsk pasitenkinimo apklausas po išsprendimo ir stebėk rezultatus pagal agentą, komandą ir gautuosius laikui bėgant.
Kodėl verta naudoti LibreDesk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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Buzz
Savo serveryje talpinama darbo erdvė, kurioje žmonės ir dirbtinio intelekto agentai dalijasi tomis pačiomis erdvėmis
Apache Answer
Atvirojo kodo klausimų ir atsakymų platforma, skirta komandos žinių dalijimuisi ir bendruomenės kūrimui