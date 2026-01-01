Įdiek Keycloak vienu spustelėjimu.
Įmonės lygio atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymas su SSO, OAuth2 ir SAML palaikymu.
Rinkis VPS planą Keycloak
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Keycloak
„Keycloak“ yra patikrinta atvirojo kodo tapatybės ir prieigos valdymo platforma, sukurta „Red Hat“ ir priimta į CNCF. Ji tvarko vienkartinį prisijungimą, daugiapakopį autentifikavimą, prisijungimą per socialinius tinklus, LDAP / „Active Directory“ federaciją ir prieigos kontrolę pagal vaidmenis – pašalindama poreikį kurti individualias autentifikavimo sistemas kiekvienai diegiamai programai.
Savo VPS serveryje talpinant „Keycloak“ gauni visišką jautrių vartotojo prisijungimo duomenų ir sesijos duomenų nuosavybę, išvengiant debesies IAM paslaugų kainodaros pagal vartotoją. Šis diegimas naudoja „PostgreSQL“ gamybinio lygio duomenų saugojimui, todėl tinka realių darbo krūvių apsaugai nuo pat pirmos dienos.
Pagrindinės Keycloak savybės
Single Sign-On
Leiskite vartotojams prisijungti vieną kartą ir pasiekti visas prijungtas programas, nereikia iš naujo įvesti prisijungimo duomenų, taip sumažinant nepatogumus ir sustiprinant saugumą.
Daugiafaktorių autentifikacija
Pridėk OTP, WebAuthn ir pasirinktinius autentifikatorius prie bet kokio prisijungimo srauto, nekeisdamas savo programų.
Tapatybės tarpininkavimas
Deleguokite autentifikavimą Google, GitHub, Azure AD arba bet kuriam OIDC/SAML teikėjui, išlaikant savo vartotojų duomenų bazę centralizuotą.
Naudotojų federacija
Sinchronizuok ir autentifikuok vartotojus iš esamų LDAP arba Active Directory serverių, nemigruodamas katalogo.
Granuliuota autorizacija
Apibrėžkite vaidmenis, grupes ir išteklių lygio teises įvairiose izoliuotose srityse, skirtose daugiavartotojų diegimams.
Kodėl verta naudoti Keycloak Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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