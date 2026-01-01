Įdiekite NATS vienu spustelėjimu.
Debesų aplinkai pritaikyta, didelio našumo pranešimų sistema su mažesne nei milisekundės delsa, skirta mikropaslaugoms, IoT ir paskirstytosioms programoms.
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Ką gali kurti su NATS
NATS yra lengva, atvirojo kodo pranešimų sistema, sukurta debesų pagrindu veikiančioms architektūroms. Ji užtikrina mažesnės nei milisekundės „publish-subscribe“, „request-reply“ ir eilės grupių pranešimų siuntimą su minimaliu pėdsaku – serverio dvejetainis failas yra mažesnis nei 20 MB ir nereikalauja jokių išorinių priklausomybių. NATS apdoroja milijonus pranešimų per sekundę, todėl tai yra vienas greičiausių prieinamų pranešimų tarpininkų.
„JetStream“, integruotas NATS patvarumo sluoksnis, prideda patvarius srautus, pakartotinį atkūrimą ir tikslų vienkartinį pristatymą, nereikalaujant atskiros eilės ar duomenų bazės paslaugos. Savarankiškas NATS talpinimas savo VPS serveryje suteikia tau visišką duomenų lokalizavimo kontrolę, pašalina mokesčius už kiekvieną pranešimą debesyje ir patalpina tavo pranešimų magistralę kuo arčiau tavo paslaugų, kad vėlavimas būtų minimalus.
Pagrindinės NATS savybės
Pub/Sub pranešimų siuntimas
Akimoju transliuoti pranešimus bet kokiam prenumeratorių skaičiui, naudojant maršrutizavimą pagal temas ir pakaitos simbolių prenumeratas, kad būtų užtikrintas lankstus pranešimų paskirstymas.
JetStream išliekamumas
Saugokite, atkurkite ir apdorokite pranešimus naudodami patvarius srautus ir vartotojus – taip užtikrinsite pristatymą tiksliai vieną kartą ir pranešimų istoriją be papildomos infrastruktūros.
Užklausos-atsakymo šablonas
Sinchroninio stiliaus RPC kūrimas per asinchroninį pranešimų siuntimą su integruotu užklausų-atsakymų mechanizmu, įgalinantis paslaugų tarpusavio iškvietimus su automatiniu laiko limito valdymu.
Eilės grupės
Paskirstyk darbą tarp horizontaliai išplėstų vartotojų, naudodamas eilių grupes – NATS automatiškai subalansuoja žinučių apkrovą visiems grupės nariams.
Integruotas klasterizavimas
Sukurkite gedimams atsparų klasterį per kelis mazgus su automatiniu maršruto aptikimu ir RAFT pagrindu veikiančia JetStream replikacija dideliam prieinamumui.
HTTP stebėjimas
Peržiūrėkite serverio būklę, ryšio statistiką, „JetStream“ metriką ir prenumeratos duomenis per integruotą stebėjimo galinį tašką 8222 prievade.
Kodėl verta naudoti NATS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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