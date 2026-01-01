Įdiek DbGate vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo daugiaplatformė duomenų bazių tvarkyklė, palaikanti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis ir daugelį kitų SQL ir NoSQL variklių.
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Ką gali kurti su DbGate
DbGate yra atvirojo kodo, kelių platformų duomenų bazių tvarkyklė, kuri valdo MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra ir Amazon Redshift, naudodama vieną žiniatinklio sąsają. Užuot perjungus tarp skirtingų tiekėjų įrankių, prie kiekvienos duomenų bazės prisijungi iš vienos darbo srities, vykdai kelių skirtukų SQL ar NoSQL užklausas, redaguoji lenteles tiesiogiai ir lygini schemas skirtingose aplinkose.
Savo VPS serveryje talpinant DbGate, ryšio eilutės, išsaugotos užklausos ir eksportuoti duomenys lieka tik tavo infrastruktūroje, be debesų telemetrijos ar licencijavimo pagal vartotojų skaičių. Naršyklės sąsaja yra pasiekiama iš bet kurio įrenginio, todėl ji naudinga ad hoc duomenų tikrinimui, kasdieniam administravimui ir derinimui bendradarbiaujant, neįdiegiant darbalaukio kliento kiekviename kūrėjo kompiuteryje.
Pagrindinės DbGate savybės
SQL ir NoSQL kartu
Prisijunk prie MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra ir kitų duomenų bazių iš vienos darbo srities, nereikės naudoti atskirų, konkretiems tiekėjams skirtų programų.
Kelių skirtukų užklausų redaktorius
Vykdyk SQL arba MongoDB užklausas keliuose skirtukuose su automatiniu užbaigimu, sintaksės paryškinimu ir nuolatine istorija, kuri išlieka po pakartotinių prisijungimų ir perkrovimų.
Vizualinis lentelės redaktorius
Naršykite, filtruokite, rūšiuokite ir redaguokite eilutes tiesiogiai naudodami į skaičiuoklę panašų tinklelį, tada patvirtinkite pakeitimus naudodami sugeneruotą SQL skirtumą, prieš jiems pasiekiant duomenų bazę.
Schema palyginimas ir eksportavimas
Palygina dviejų duomenų bazių schemas, generuoja migracijos SQL ir eksportuoja lenteles ar užklausas į CSV, JSON, SQL iškrovas ar Excel tiesiai iš naršyklės.
ER diagramų projektuotojas
Vizualizuokite sąsajas naudodami interaktyvią ER diagramą, tada eksportuokite išdėstymą kaip SVG arba PNG dokumentacijai ir architektūros peržiūroms.
Kodėl verta naudoti DbGate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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