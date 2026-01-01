Iki 69 % nuolaida Flagsmith

Įdiek Flagsmith vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir nuotolinio konfigūravimo paslauga, skirta paslėptam kodo diegimui, A/B testų vykdymui ir vartotojų taikymui pagal segmentus.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Flagsmith vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Flagsmith

Flagsmith yra atvirojo kodo funkcijų vėliavėlių ir nuotolinės konfigūracijos platforma, leidžianti kūrėjams diegti kodą už jungiklių, nukreipti funkcijas į vartotojų segmentus ir vykdyti A/B testus neperdiegiant. Sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva LaunchDarkly ir Split, ji suteikia kiekvienos aplinkos vėliavėlių reikšmes, procentinį diegimą, daugiamates variacijas, audito žurnalus ir SDK kiekvienai pagrindinei programavimo kalbai bei mobiliajai sistemai.

Savarankiškai talpinant Flagsmith savo VPS serveryje, visos funkcijų vėliavėlės, vartotojų segmentai ir diegimo sprendimai lieka jūsų infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS, kuri galėtų matyti, kaip diegiamas jūsų produktas. Pridėtas užduočių procesorius tvarko webhook pristatymą, suplanuotus vėliavėlių pakeitimus ir audito žurnalų archyvavimą asinchroniškai, neužblokuodamas vėliavėlių vertinimo užklausų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Flagsmith savybės

Vėliavėlės ir nuotolinė konfigūracija

Įjunk arba išjunk funkcijas, taikyk pagal vartotojų segmentą, teik daugiamates variacijas ir valdyk nuotolinės konfigūracijos reikšmes iš vienos platformos.

Daugiaaplinkos skatinimas

Perkelkite žymeklių reikšmes iš kūrimo į testavimą ir į gamybą, nukopijuodami vienu paspaudimu ir naudodami kiekvienos aplinkos perrašymus saugiam diegimui.

Procentiniai diegimai

Palaipsniui diegti funkcijas pagal srauto procentą, naudojant nuolatinį vartotojų grupavimą, kad tas pats vartotojas matytų nuoseklų elgesį per visas sesijas.

Auditas ir patvirtinimai

Išsamus kiekvieno konfigūracijos pakeitimo audito žurnalas su pasirenkamomis pakeitimų užklausų patvirtinimo darbo eigomis jautrioms konfigūracijoms produkcinėse aplinkose.

Realaus laiko SDK

Oficialūs SDK, skirti JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native ir Flutter, su vietiniu įvertinimo talpinimu.

Integracijos ir webhooks

„Slack“, „GitHub“, „GitLab“, „Bitbucket“ ir „webhook“ integravimai praneša tavo komandai ir CI srautams, kai vėliavėlės keičiasi produkcijoje.

Kodėl verta naudoti Flagsmith Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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