Įdiek Flagsmith vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo funkcijų žymėjimo ir nuotolinio konfigūravimo paslauga, skirta paslėptam kodo diegimui, A/B testų vykdymui ir vartotojų taikymui pagal segmentus.
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Ką gali kurti su Flagsmith
Flagsmith yra atvirojo kodo funkcijų vėliavėlių ir nuotolinės konfigūracijos platforma, leidžianti kūrėjams diegti kodą už jungiklių, nukreipti funkcijas į vartotojų segmentus ir vykdyti A/B testus neperdiegiant. Sukurta kaip savarankiškai talpinama alternatyva LaunchDarkly ir Split, ji suteikia kiekvienos aplinkos vėliavėlių reikšmes, procentinį diegimą, daugiamates variacijas, audito žurnalus ir SDK kiekvienai pagrindinei programavimo kalbai bei mobiliajai sistemai.
Savarankiškai talpinant Flagsmith savo VPS serveryje, visos funkcijų vėliavėlės, vartotojų segmentai ir diegimo sprendimai lieka jūsų infrastruktūroje, užuot ėjus per trečiosios šalies SaaS, kuri galėtų matyti, kaip diegiamas jūsų produktas. Pridėtas užduočių procesorius tvarko webhook pristatymą, suplanuotus vėliavėlių pakeitimus ir audito žurnalų archyvavimą asinchroniškai, neužblokuodamas vėliavėlių vertinimo užklausų.
Pagrindinės Flagsmith savybės
Vėliavėlės ir nuotolinė konfigūracija
Įjunk arba išjunk funkcijas, taikyk pagal vartotojų segmentą, teik daugiamates variacijas ir valdyk nuotolinės konfigūracijos reikšmes iš vienos platformos.
Daugiaaplinkos skatinimas
Perkelkite žymeklių reikšmes iš kūrimo į testavimą ir į gamybą, nukopijuodami vienu paspaudimu ir naudodami kiekvienos aplinkos perrašymus saugiam diegimui.
Procentiniai diegimai
Palaipsniui diegti funkcijas pagal srauto procentą, naudojant nuolatinį vartotojų grupavimą, kad tas pats vartotojas matytų nuoseklų elgesį per visas sesijas.
Auditas ir patvirtinimai
Išsamus kiekvieno konfigūracijos pakeitimo audito žurnalas su pasirenkamomis pakeitimų užklausų patvirtinimo darbo eigomis jautrioms konfigūracijoms produkcinėse aplinkose.
Realaus laiko SDK
Oficialūs SDK, skirti JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native ir Flutter, su vietiniu įvertinimo talpinimu.
Integracijos ir webhooks
„Slack“, „GitHub“, „GitLab“, „Bitbucket“ ir „webhook“ integravimai praneša tavo komandai ir CI srautams, kai vėliavėlės keičiasi produkcijoje.
Kodėl verta naudoti Flagsmith Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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