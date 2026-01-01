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Diske pagrįsta Redis protokolo rakto-vertės duomenų bazė, kuri saugo žymiai daugiau duomenų viename RAM gigabaite nei atminties Redis.
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Ką gali kurti su Apache Kvrocks
Apache Kvrocks yra paskirstyta NoSQL raktų-verčių duomenų bazė, kuri palaiko Redis RESP protokolą, bet duomenis saugo diske per RocksDB, užuot laikydama visą duomenų rinkinį atmintyje. Rezultatas – tai lengvai integruojamas sprendimas bet kuriam Redis klientui, kuriame galima laikyti žymiai didesnius duomenų rinkinius toje pačioje aparatinėje įrangoje, idealiai tinkantis darbo krūviams, kai atmintyje laikomas Redis tampa per brangus.
Kvrocks palaiko visus pagrindinius Redis duomenų tipus, vardų sritis su kiekvienam nuomininkui skirtais žetonais, asinchroninę binlog replikaciją, Redis Sentinel, skirtą gedimams atlaikyti, ir centralizuotai valdomą klasterio režimą. Savarankiškai talpinant Kvrocks VPS serveryje, programos gauna nuolatinę, su Redis suderinamą saugyklą su visiška RocksDB derinimo, glaudinimo ir saugyklos išdėstymo kontrole be valdomų paslaugų kainodaros.
Pagrindinės Apache Kvrocks savybės
Suderinama su Redis protokolu
Veikia su kiekviena Redis kliento biblioteka, naudodamas standartinį RESP protokolą 6666 prievade – eilutės, maišos, sąrašai, aibės, rikiuotosios aibės, srautai ir bitų žemėlapiai visi veikia kaip Redis.
Diskinė saugykla
„RocksDB“ variklis išsaugo visą duomenų rinkinį diske, todėl talpa didėja kartu su saugykla, o ne su RAM, dažnai talpindamas dešimtis kartų daugiau duomenų viename VPS nei „Redis“.
Vardų sritys su žetonais
Daugelio nuomininkų vardų sričių palaikymas priskiria atskirą prieigos raktą kiekvienai loginei duomenų bazei, kad viena Kvrocks instancija galėtų būti saugiai bendrinama tarp programų.
Asinchroninė replikacija
MySQL stiliaus dvejetainio žurnalo replikacija perduoda įrašus kopijoms, skirtoms skaitymo mastelio keitimui, atsarginėms kopijoms ir atkūrimui po nelaimių, nesutrikdant pirminio serverio.
Klasteris ir sentinelis
Natyvus Redis klasterio režimas ir Redis Sentinel suderinamumas leidžia atlikti horizontalųjį skaidymą ir automatinį perjungimą gedimo atveju, naudojant esamus Redis įrankius.
Kodėl verta naudoti Apache Kvrocks Hostinger platformoje
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Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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