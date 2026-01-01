Iki 69 % nuolaida Apache Kvrocks

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Diske pagrįsta Redis protokolo rakto-vertės duomenų bazė, kuri saugo žymiai daugiau duomenų viename RAM gigabaite nei atminties Redis.

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4 TB duomenų srautas
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100 GB NVMe disko talpa
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32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

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AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Kvrocks

Apache Kvrocks yra paskirstyta NoSQL raktų-verčių duomenų bazė, kuri palaiko Redis RESP protokolą, bet duomenis saugo diske per RocksDB, užuot laikydama visą duomenų rinkinį atmintyje. Rezultatas – tai lengvai integruojamas sprendimas bet kuriam Redis klientui, kuriame galima laikyti žymiai didesnius duomenų rinkinius toje pačioje aparatinėje įrangoje, idealiai tinkantis darbo krūviams, kai atmintyje laikomas Redis tampa per brangus.

Kvrocks palaiko visus pagrindinius Redis duomenų tipus, vardų sritis su kiekvienam nuomininkui skirtais žetonais, asinchroninę binlog replikaciją, Redis Sentinel, skirtą gedimams atlaikyti, ir centralizuotai valdomą klasterio režimą. Savarankiškai talpinant Kvrocks VPS serveryje, programos gauna nuolatinę, su Redis suderinamą saugyklą su visiška RocksDB derinimo, glaudinimo ir saugyklos išdėstymo kontrole be valdomų paslaugų kainodaros.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Kvrocks savybės

Suderinama su Redis protokolu

Veikia su kiekviena Redis kliento biblioteka, naudodamas standartinį RESP protokolą 6666 prievade – eilutės, maišos, sąrašai, aibės, rikiuotosios aibės, srautai ir bitų žemėlapiai visi veikia kaip Redis.

Diskinė saugykla

„RocksDB“ variklis išsaugo visą duomenų rinkinį diske, todėl talpa didėja kartu su saugykla, o ne su RAM, dažnai talpindamas dešimtis kartų daugiau duomenų viename VPS nei „Redis“.

Vardų sritys su žetonais

Daugelio nuomininkų vardų sričių palaikymas priskiria atskirą prieigos raktą kiekvienai loginei duomenų bazei, kad viena Kvrocks instancija galėtų būti saugiai bendrinama tarp programų.

Asinchroninė replikacija

MySQL stiliaus dvejetainio žurnalo replikacija perduoda įrašus kopijoms, skirtoms skaitymo mastelio keitimui, atsarginėms kopijoms ir atkūrimui po nelaimių, nesutrikdant pirminio serverio.

Klasteris ir sentinelis

Natyvus Redis klasterio režimas ir Redis Sentinel suderinamumas leidžia atlikti horizontalųjį skaidymą ir automatinį perjungimą gedimo atveju, naudojant esamus Redis įrankius.

Kodėl verta naudoti Apache Kvrocks Hostinger platformoje

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Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

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