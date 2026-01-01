Įdiekite „MongoDB 4“ vienu spustelėjimu.
Lanksti, dokumentais pagrįsta „NoSQL“ duomenų bazė šiuolaikinėms programoms su dinaminėmis schemomis ir galingomis užklausomis.
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Ką gali kurti su MongoDB 4
MongoDB yra pirmaujanti atvirojo kodo dokumentų duomenų bazė, kuri saugo duomenis lanksčiuose, į JSON panašiuose dokumentuose, o ne griežtose reliacinėse lentelėse. 4.4 versija suteikia gamybai paruoštą platformą su ACID kelių dokumentų operacijomis, galingu agregavimo karkasu ir horizontaliu mastelio keitimu per shardingą. Jos dinaminė schema leidžia programų duomenų struktūroms vystytis be sudėtingų migracijų, todėl ji puikiai tinka šiuolaikiniams kūrimo procesams.
MongoDB paleidimas tavo nuosavame VPS suteikia tau dedikuotą I/O našumą, visišką konfigūracijos kontrolę ir nuspėjamas išlaidas, palyginti su valdomomis debesų duomenų bazių paslaugomis. Gali derinti atminties paskirstymą, įdiegti pasirinktines atsarginių kopijų strategijas ir prijungti bet kokią programą, naudojant vietines tvarkykles, prieinamas visoms pagrindinėms programavimo kalboms.
Pagrindinės MongoDB 4 savybės
Dokumento duomenų modelis
Saugokite hierarchinius, įdėtuosius duomenis vienuose dokumentuose, užuot paskirstę juos per kelias sujungtas lenteles, supaprastindami programos kodą ir užklausas.
ACID transakcijos
Kelių dokumentų ACID transakcijos garantuoja duomenų nuoseklumą tarp kolekcijų, atitinkančios finansinių ir kritinių verslo duomenų patikimumo reikalavimus.
Agregavimo karkasas
Galingi konvejerio principu veikiantys agregavimo procesai apdoroja ir transformuoja duomenis serverio pusėje, leidžiantys atlikti sudėtingą analizę neperkeliant duomenų į atskirą sistemą.
Horizontalusis mastelio keitimas
Integruotas duomenų skaidymas automatiškai paskirsto duomenis per kelis mazgus, didindamas rašymo pralaidumą ir saugyklą, augant tavo duomenims.
Turtinga užklausų kalba
Palaiko visatekstę paiešką, geospatialines užklausas ir sudėtingą filtravimą su antriniais indeksais, optimizuotais kiekvienam prieigos modeliui.
Kodėl verta naudoti MongoDB 4 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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